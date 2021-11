Final da Libertadores tem prorrogação? Entenda o regulamento

Falta pouco para o jogo entre Flamengo e Palmeiras em Montevidéu no sábado, dia 27 de novembro. Mas e se as duas equipes terminarem empatadas no tempo normal, o que acontece? Saiba se a final da Libertadores tem prorrogação em 2021.

Tem prorrogação na final da Libertadores?

Sim, a final da Libertadores tem prorrogação caso a partida termine empatada. A prorrogação de 30 minutos é dividida em duas etapas de 15 minutos cada. Se ela terminar empata, aí os pênaltis são necessários.

A regra é única e exclusivamente válida para a decisão, diferente das outras etapas do mata-mata da Libertadores (oitavas, quartas e semifinais) que não tem o tempo extra onde, em caso de igualdade, as penalidades acontecem.

Com a final única adotada em 2019, a Conmebol optou por seguir o modelo de prorrogação no jogo para dar mais atenção e emoção, além de valorizar a competição.

Lembrando que se a prorrogação também terminar empatada, aí a disputa dos pênaltis é necessária para definir o campeão da Copa Libertadores da América na temporada.

Regulamento da Libertadores

Cada fase da Libertadores tem um regulamento diferente. Na fase de grupos, por exemplo, a competição segue o sistema de pontos corridos, ou seja, quem marcar mais pontos e terminar em primeiro e segundo se classifica para a próxima etapa. Em caso de igualdade, os critérios de desempate são: saldo de gols, gols pró, mais gols fora de casa e por fim o ranking da Conmebol.

No mata-mata, sendo as oitavas, quartas e semifinais, jogos de ida e volta são realizados por sorteio da própria Conmebol. O torneio leva em consideração o gol fora de casa como critério de desempate e não utiliza o tempo extra, ou seja, a disputa de pênaltis é iniciada após o empate no caso de igualdade.

A final, então, é jogada em jogo único em estádio neutro com ambas as torcidas. Se o embate terminar com o placar igual após o apito final, a prorrogação de 30 minutos será iniciada e, se nada mudar, então os pênaltis acontecem.

