O torcedor pode vibrar porque teremos o clássico Flamengo e Corinthians na Libertadores! Pelas quartas de final, as equipes vão se enfrentar em dois jogos, ida e volta, valendo a tão sonhada classificação para a semifinal do torneio. As datas já estão definidas, enquanto os horários ainda não mas mesmo assim, as duas maiores torcidas do Brasil já estão em êxtase para o encontro.

Flamengo e Corinthians na Libertadores

É isso mesmo o que você leu torcedor, tem Flamengo e Corinthians na Libertadores em 2022! Cada uma das equipes venceu o confronto nas oitavas, carimbando o passaporte até a quartas de final da competição de futebol.

O clássico brasileiro nas quartas da Libertadores ainda não tem data e horário confirmados pela Conmebol. No entanto, as datas já são conhecidas. Os confrontos estão marcados para os dias 2, 3 e 4 de agosto (ida) e 9, 10 e 11 de agosto (volta).

Esta, no entanto, não é a primeira vez que Flamengo e Corinthians se enfrentam na Libertadores. A primeira vez aconteceu em 1991, na fase de grupos, com o placar do primeiro jogo em 1 a 1, enquanto o segundo, na capital paulista, foi 2 a 0 para o Flamengo. As informações são do portal O Gol.

Depois, em 2010, o encontro novamente aconteceu nas oitavas de final. A primeira partida terminou em 1 a 0 para o Rubro-Negro, enquanto a volta foi 2 a 1 para o Timão.

Caminho de Flamengo e Corinthians na Libertadores

Para alcançar as as quartas de final, Corinthians e Flamengo tiveram que passar por um longo caminho na Libertadores. Desde a fase de grupos até aqui foram oito jogos, quatro dentro e quatro fora de casa, com muita pressão e bom futebol.

O Corinthians terminou em segundo lugar no grupo E com 9 pontos, somando duas vitórias, três empates e uma derrota na competição, com cinco gols marcados e quatro sofridos. O elenco passou por Always Ready, Boca Juniors e Deportivo Cali, reencontrando o Boca Juniors nas oitavas de final após o sorteio.

Já o Flamengo garantiu a liderança do grupo H com 16 pontos, após vencer cinco partidas e empatar só uma. O Rubro-Negro passou por Talleres, Sporting Cristal e Universidad Católica. Ao golear o Tolima nas oitavas de final, garantiu o seu passaporte até as quartas, estão invicto na competição.

Confira o caminho de Corinthians e Flamengo na Libertadores para chegarem até as quartas de final.

CORINTHIANS:

Always Ready 2 x 0 Corinthians

Corinthians 1 x 0 Deportivo Cali

Corinthians 2 x 0 Boca Juniors

Deportivo Cali 0 x 0 Corinthians

Boca Juniors 1 x 1 Corinthians

Corinthians 1 x 1 Always Ready

Corinthians 0 x 0 Boca Juniors

Boca Juniors 0 (5) x (6) 0 Corinthians

FLAMENGO:

Sporting Cristal 0 x 2 Flamengo

Flamengo 3 x 1 Talleres

Universidad Católica 2 x 3 Flamengo

Talleres 2 x 2 Flamengo

Flamengo 3 x 0 Universidad Católica

Flamengo 2 x 1 Sporting Cristal

Tolima 0 x 1 Flamengo

Flamengo 7 x 1 Tolima

Palpite de Flamengo x Corinthians na Libertadores

O que esperar do jogo entre Flamengo e Corinthians? O clássico das torcidas é um grande enigma até mesmo para os torcedores de ambos. São duas equipes que fazem boas campanhas tanto na Libertadores como em outras competições que disputam, o que torna o confronto ainda mais equilibrado.

No entanto, o Flamengo tem consigo uma pequena vantagem diante do seu adversário. Mesmo depois de um início de temporada complicado, o Rubro-Negro conseguiu se recuperar e convencer o torcedor, mostrando melhor desempenho de campo.

Além disso, o Flamengo também leva a melhor no quesito histórico de confrontos. Segundo números do portal Meu Timão, são 142 partidas disputadas em toda a história, com 59 vitórias do Flamengo e 53 do Corinthians.

A última vez que se enfrentaram aconteceu em 17 de novembro de 2021, pela rodada do Brasileirão. Por 1 a 0, a equipe carioca levou a melhor jogando no Maracanã, Rio de Janeiro.

Confira como foi a última partida entre as equipes.

Onde assistir Flamengo e Corinthians na Libertadores?

O jogo entre Flamengo e Corinthians na Libertadores ainda não tem data, horário e transmissão confirmados pela Conmebol.

No entanto, é possível saber que os jogos da competição sul-americana são transmitidos pelos canais do SBT, pela TV aberta, e Conmebol TV e ESPN em operadoras de televisão por assinatura, disponíveis em todo o país apenas para os assinantes.

O torcedor também terá a oportunidade de assistir online, dependendo da transmissão. O Star +, serviço de streaming, exibe as imagens em seu aplicativo para celular, tablet e computador, além do Facebook Watch da Libertadores, com transmissão de graça. Por fim, o site do SBT também exibe as imagens do canal de graça dependendo de qual jogo for.

Portanto fique atento em cada um destes meios assim que o calendário das quartas for exibido.

