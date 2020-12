Após insultos racistas, UEFA decide novo horário de PSG x Basaksehir

A UEFA decidiu um novo horário para o confronto entre PSG x Instanbul Basaksehi. A partida acontece nesta quarta-feira (9), às 14h55 (horário de Brasília), com uma nova equipe de arbitragem.

O duelo válido pela última rodada da fase de classificação da Liga dos Campeões, foi suspenso logo depois das duas equipes se retirarem de campo. O motivo da atitude dos clubes, foi devido à ofensas racistas do quarto árbitro, o romeno Sebastian Coltescu, ao camaronês Pierre Webó, membro da comissão técnica do time de Istambul.

+ Por racismo de 4º árbitro, PSG e Istanbul deixam o campo; assista

Entenda o caso da partida entre PSG x Basaksehir:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

PSG e Basaksehir se enfrentavam nesta terça-feira (8), em partida válida pela última rodada de classificação da Liga dos Campeões, no Parc des Princes. No entanto, aos 14 minutos da etapa inicial, Kimpembe cometeu falta em Gulbrandsen. A não aplicação do cartão amarelo pelo árbitro Ovidiu Hategan, gerou revolta na comissão técnica da equipe turca.

Durante a confusão, de acordo com relato de jornalistas romenos, Coltescu chamou Hategan, e pediu punição a Webó. Ele disse: “Aquele preto ali. Vá lá e verifique quem é. Aquele preto ali. Não dá para agir assim”.

Logo depois, Webó apareceu revoltado com o quarto árbitro. O membro da comissão técnica da equipe foi expulso, e a confusão aumentou.

O atacante reserva do Basaksehir, Demba Ba, questionou o árbitro da partida: “Por que na hora de falar de um cara branco você diz ‘esse cara’, e na hora de falar de um cara negro você diz ‘esse cara preto’?”.

Logo depois, o francês junto de Neymar e Mbappé, incentivaram a saída de todos os jogadores de campo.

"Se esse cara não sair daqui, não vamos jogar!" Veja o momento em que Neymar e Mbappé se posicionam contra a presença do quarto árbitro, acusado de racismo pelos jogadores do Istanbul Basaksehir. #NãoAoRacismo pic.twitter.com/YabtrnrdcH — Esporte Interativo (de 🏠) (@Esp_Interativo) December 8, 2020

E agora?

A principio, a UEFA marcou o reinício da partida para às 18h. No entanto, duas horas depois, a entidade decidiu por reiniciar o confronto amanhã (8). O novo horário da partida entre PSG x Basaksehi será às 14h55. Duelo será retomado a partir do minuto 14, tempo em que a partida parou.

+ Invicto na Libertadores, Palmeiras abre quartas de final contra Libertad

A equipe turca já está não tem chances de avançar às oitavas da Liga dos Campeões. No entanto, os franceses garantiram sua vaga, com a vitória do RB Leipzig sobre o Manchester United, por 3 a 2. Mesmo que perca a partida de amanhã, a equipe de Neymar continuará com nove pontos, mesma pontuação do United. Entretanto, por conta do confronto direto – perdeu primeiro jogo por 2 a 1, mas venceu o segundo por 3 a 1 – o PSG avança.