Grupos da Libertadores 2022: como ficou o sorteio dos brasileiros

A Conmebol definiu os oito grupos da Copa Libertadores da América 2022 nesta sexta-feira (25/03) através do sorteio em sua sede, em Luque, no Paraguai, em cerimônia online. Trinta e duas equipes vão disputar a fase de grupos na competição, sendo oito brasileiras. Confira os caminhos dos times nos grupos da Libertadores 2022.

Grupos da Libertadores 2022 no sorteio

Nesta sexta-feira, a Conmebol definiu cada um dos oito agrupamentos da fase de grupos da Libertadores de 2022, onde trinta e duas equipes vão disputar a classificação até a fase eliminatória da temporada.

Entre os participantes, oito são brasileiros, sendo Palmeiras, Athletico-PR, RB Bragantino, Atlético-MG, Corinthians, América-MG, Fortaleza e Flamengo.

Os times foram divididos em quatro potes de acordo com o ranking da Conmebol de dezembro de 2021 até o começo deste ano. A principal regra é a de que times do mesmo país não podem se enfrentar na primeira fase da Libertadores. A única exceção é se a equipe em questão tiver garantido a vaga através da fase preliminar,

Confira a seguir a fase de grupos da Libertadores de 2022.

GRUPO A: Palmeiras, Emelec (Equador), Deportivo Táchira (Venezuela) e Independiente Petrolero (Bolívia)

GRUPO B: Athletico-PR, Libertad (Paraguai), Caracas (Venezuela) e The Strongest (Bolívia)

GRUPO C: Nacional (Uruguai), Vélez (Argentina), RB Bragantino e Estudiantes de la Plata (Argentina)

GRUPO D: Atlético-MG, Independiente Del Valle (Equador), Deportes Tolima (Colômbia) e América-MG

GRUPO E: Boca Juniors (Argentina), Corinthians, Deportivo Cali (Colômbia) e Always Ready (Bolívia)

GRUPO F: River Plate (Argentina), Colo-Colo (Chile), Alianza Lima (Peru) e Fortaleza

GRUPO G: Peñarol (Uruguai), Cerro Porteño (Paraguai), Cólon (Argentina) e Olimpia (Paraguai)

GRUPO H: Flamengo, Universidad Católica (Chile), Sporting Cristal (Peru) e Talleres (Argentina)

Quando começa a fase de grupos da Libertadores 2022

A fase de grupos da Copa Libertadores da América 2022 vai começar em 6 de abril. Cada equipe vai disputar seis partidas, sendo três em casa e as outras três fora contra os adversários do seu próprio grupo.

Ao fim da sexta rodada, os dois primeiros avançam para as oitavas de final, enquanto o terceiro colocado se garante na Sul-Americana.

No calendário oficial divulgado pela Conmebol, a fase de grupos leva as datas de 6, 13 e 27 de abril e 4, 18 e 25 de maio de 2022.

Entretanto, é importante ressaltar que por conta da Copa do Mundo da FIFA em novembro, as datas sofreram alterações e, por isso, a competição vai acontecer entre os meses de junho, agosto e setembro, com a final marcada para acontecer em 29 de outubro, no Equador.

Libertadores 2022

Oitavas de final: 29 de junho (ida) e 6 de julho (volta)

Quartas de final: 3 de agosto (ida) e 10 de agosto (volta)

Semifinais: 31 de agosto (ida) e 7 de setembro (volta)

Final: 29 de outubro de 2022

Premiação da Libertadores 2022

A Conmebol definiu os valores da premiação desde a fase preliminar até a final na Copa Libertadores e também Sul-Americana. Do ano passado até a temporada atual, houve o aumento significativo de15 milhões de dólares, isto é, 86 milhões na cotação do real.

O aumento na cotação passa nas três fases preliminares, fase de grupos, oitavas, quartas, semifinal e a decisão. A entidade divulgou apenas os valores das fases preliminares, enquanto os números do mata-mata ainda não estão disponíveis.

Confira todos os valores atribuídos pela Conmebol para a premiação da Libertadores 2022.

Fase preliminar 1: US$ 400 mil por jogo

Fase preliminar 2: US$ 500 mil por jogo

Fase preliminar 3: US$ 600 mil por jogo

Campeão – US$16 milhões (R$91 milhões)

Valor total que um campeão pode receber – US$ 25 milhões (R$ 143 milhões)

