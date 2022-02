Onde assistir o jogo do América MG x Guaraní hoje e que horas – 23/02

O América MG recebe o Guaraní na noite desta quarta-feira, 23/02, pela segunda fase da Copa Libertadores da América, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, às 19h15 (Horário de Brasília). Onde assistir o jogo do América MG hoje ao vivo o torcedor confere logo a seguir.

Onde assistir o jogo do América MG hoje

O jogo do América MG e Guaraní hoje vai ser exibido no canal Conmebol TV, a partir das 19h15 (Horário de Brasília).

O canal pode ser encontrado apenas em operadoras por assinatura pelo valor extra de R$19,90 ao mês. Entretanto, o valor pode sofrer alterações de acordo com cada pacote e plano dos canais.

Dados: 23/02/2022

Horário: 19h15 (Horário de Brasília)

Árbitro: Wilmar Roldán (Colômbia)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Transmissão: Conmebol TV

Como estão as equipes na temporada?

O elenco do América Mineiro estreia na competição sul-americana nesta quarta-feira diante de um grande adversário. Pelo Campeonato Mineiro, o grupo aparece em quinto lugar com 14 pontos, ou seja, tem o total de quatro vitórias, dois empates e duas outras derrotas.

Enquanto isso, o Guaraní não faz um bom início de temporada no Campeonato Paraguaio e, por isso, busca a sua redenção na partida da Libertadores nesta quarta-feira. O grupo tem apenas 1 ponto na décima primeira posição, com um empate e duas derrotas.

Escalação do América MG x Guaraní

Germán Conti cumpre suspensão.

Matías Segovia está suspenso e não pode jogar a partida.

América MG: Jailson; Patric, Iago Maidana, Éder, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Alê, Felipe Azevedo; Everaldo, Wellington Paulista

Guaraní: Devis; Rodi, Marcos Cáceres, Roberto Fernandez, Benítez; Marcelo Gonzáles, Jorge Mendoza, Rodrigo Fernandez, Josue; Fernando, Sergio Bareiro

Veja como foi o último jogo do América.

