Independiente Petrolero x Emelec: onde assistir e horário hoje (06/04)

Nesta quarta-feira, Independiente Petrolero x Emelec disputam a abertura da fase de grupos a partir das 23h (Horário de Brasília), pela Libertadores 2022, jogando no Estádio Olímpico Patria, em Sucre. Confira todas as informações e onde assistir o jogo de hoje.

Estão no grupo A as equipes de Emelec, Independiente Petrolero, Deportivo Táchira e Palmeiras.

Onde assistir Independiente Petrolero x Emelec

O jogo do Independiente Petrolero e Emelec hoje vai passar na ESPN 4, Star + e Facebook, a partir das 23h, no horário de Brasília.

A emissora está disponível somente em operadoras de TV por assinatura, como a Sky, Claro, Oi e Vivo, com transmissão para todos os estados do Brasil.

Para assistir de graça, o Facebook da Conmebol também vai passar a disputa através da sua pagina. Basta acessar o link e curtir os lances da disputa. A última opção é no Star +, serviço de streaming por assinatura. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS por R$32,90 até R$45,90.

O horário da transmissão no Brasil vai ser às onze horas da noite, enquanto o jogo vai ser realizado a partir das dez da noite, já que Brasília está 1 hora à frente da Bolívia.

Data: 6 de abril de 2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Patria, em Sucre, na Bolívia

Independiente Petrolero e Emelec na Libertadores

O Independiente Petrolero conquistou o seu lugar na fase de grupos da Libertadores e, por isso, promete mostrar aos torcedores o seu melhor futebol. No grupo A, contra outras três grandes equipes do futebol sul-americano, não é o favorito para avançar, mas ainda assim vai dar muito trabalho aos concorrentes. No Campeonato Boliviano, o elenco tem duas vitórias, dois empates e três derrotas.

Enquanto isso, o Emelec se mantém como um dos participantes ativos na Libertadores todos os anos. Além disso, vem mostrando grande desempenho nas últimas semanas principalmente pelo Campeonato Equatoriano, onde se mantém na vice-liderança com 10 pontos. Jogando fora de casa, o time espera contar com a sorte em seu favor hoje.

Provável escalação de Independiente Petrolero e Emelec

Escalação do Independiente Petrolero: Arancibia, Bento, Chiatti, Giménez, Bejarano, Martínez, Áviles Flores, Sajama, Romero Andrade, Correa e Medina Suárez

Escalação do Emelec: Ortíz, Caicedo, Leguizamón, Guevara Chávez, Gracia Total, Zapata, Arroyo, Rodríguez, Rojas, Quiroga e Cabeza

