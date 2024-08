Jogo do Flamengo x Bolívar vai passar no SBT? Horário e onde assistir (15/8)

Hoje, dia 15 de agosto, tem jogo do Flamengo contra o Bolívar no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores 2024. A partida começa às 21h30 (de Brasília) e tem transmissão pela internet.

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje

O jogo do Flamengo e Bolívar nesta quinta-feira, dia 15 de agosto, te vai passar na ESPN e Disney+. Nenhuma emissora de TV aberta vai exibir o jogo, nem mesmo o SBT.

O Bolívar deve escalar Lampe; Jesús Sagredo, Orihuela, José Sagredo e Fernández; Justiniano, Vaca e Saucedo; Velásquez (Yomar Rocha), Paz e Oviedo.

O Flamengo de Tite pode levar a campo Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Gerson, Luiz Araújo e Pedro.

Como assistir as oitavas de final da Libertadores?

O torcedor pode assistir os jogos das oitavas de final da Libertadores na Globo, ESPN, Star Plus, GloboPlay e no Paramount Plus ao vivo durante a semana.

Na TV aberta, a Globo exibe até dois jogos por rodada em diferentes estados de graça. A plataforma GloboPlay retransmite o sinal da emissora aberta para todo o público no site (www.globoplay.globo.com) ou aplicativo.

Outra maneira é acompanhar nos canais ESPN, disponível na TV paga. A Disney também disponibiliza as imagens das partidas, mas é preciso ser assinante.

Já o Paramount+ exibe até três jogos por rodada, de acordo com o calendário de transmissões. Também só está disponível para assinantes.

