Jogo do Grêmio hoje – 9/4: como assistir e horário do jogo

Em busca de uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores, o Grêmio encara o Independiente del Valle nesta sexta-feira, no Estádio Casa Blanca. A partida é valida pelo jogo de ida do confronto e as equipes se enfrentam novamente então no dia 14, na Arena do Grêmio. A bola rola às 19h15 (horário de Brasília).

Como assistir ao vivo jogo do Grêmio hoje?

O canal de tv por assinatura, Fox Sports, transmite o jogo com exclusividade para todo o país, a partir das 19h15 (horário de Brasília) na tv fechada. No entanto, a transmissão do canal da Disney será a única opção de para assistir o confronto, visto que não será exibido na tv aberta brasileira.

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

CLARO/NET TV HD: 573

VIVO TV HD: 573

TELECOM: 206

BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

SKY HD: 594

CLARO TV: 73

CLARO TV HD: 573

VIVO TV: 465

VIVO TV HD: 876

OI TV HD: 163

Provável escalação do jogo do Grêmio hoje

Independiente Del Valle -EQU: Moisés Ramírez; Schunke, Pacho e Segovia; Jhon Sánchez, Vite, Pellerano, Faravelli e Beder Caicedo; Ortiz e Montenegro

-EQU: Moisés Ramírez; Schunke, Pacho e Segovia; Jhon Sánchez, Vite, Pellerano, Faravelli e Beder Caicedo; Ortiz e Montenegro Grêmio: Brenno; Felipe (Bruno Cortez/David Braz), Ruan, Rodrigues e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Lucas Silva (Darlan), Alisson (Darlan), Pinares (Darlan) e Ferreira; Diego Souza.

Onde e quando será Independiente del Valle e Grêmio?

O Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador, recebe o jogo de ida entre Independiente del Valle e Grêmio, hoje, 9 de abril, válido pela então terceira fase preliminar da Libertadores. No dia 14 de abril, será a vez do Tricolor jogar em casa, em sua Arena, em Porto Alegre (RS), mas a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Os equatorianos chegam para o duelo vindo de cinco jogos de invencibilidade, mas com quatro vitórias e um empate. Atualmente, o clube é o terceiro colocado no campeonato local, mas a um ponto do líder Barcelona, de Guayaquil. O del Valle encarou o Unión Española na segunda fase preliminar da Libertadoers. Perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, mas goleou na volta em 6 a 2

O Tricolor Gaúcho chega para a decisão em boa fase na temporada. Isso porque o clube venceu o Internacional, seu maior rival, no final de semana, e assumiu a liderança do Campeonato Gaúcho 2021. O Grêmio passou pela segunda etapa da fase então pré sem muitas dificuldades. Encarou o Ayacucho, mas venceu os dois jogos: 6 a 1 e 2 a 1.

Jogos da 3ª fase preliminar da Libertadores

San Lorenzo 1 x 3 Santos

Quarta

Libertad 1 x 0 Atlético Nacional – 21h30

Quinta

Bolívar 2 x 1 Junior Barranquilla

Sexta

Independiente Del Valle x Grêmio – 19h15

