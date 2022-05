Libertadores: onde assistir Always Ready x Boca Juniors hoje

Pela quarta rodada do grupo E na x, Always Ready e Boca Juniors se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 21h (Horário de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir Always Ready x Boca Juniors hoje.

Onde assistir Always Ready x Boca Juniors ao vivo?

O jogo do Always Ready e Boca Juniors hoje vai ser transmitido ao vivo no canal Conmebol TV, a partir das 21h, pelo horário de Brasília.

A partida da Libertadores nesta quarta-feira será exibida com exclusividade da emissora Conmebol, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro e DirecTV GO. O canal tem transmissão para todos os estados do Brasil.

Para acompanhar online, você pode entrar pelos aplicativos Sky Play, Now e também no DirecTV GO com seu login e a senha.

Data: 04/05/2022

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia

Onde assistir: Conmebol TV

Always Ready e Boca Juniors na Libertadores 2022

Após o empate com o Deportivo Cali na última rodada, o Always Ready aparece na terceira posição com 4 pontos, ou seja, ainda tem a oportunidade de chegar até a liderança do grupo E na Libertadores e até mesmo de conseguir a vaga até a próxima fase. Tudo o que precisa fazer é vencer o confronto desta quarta e torcer por tropeços dos outros dois adversários que jogam nesta rodada.

Do outro lado, o Boca aparece na última posição com 3 pontos, o que pode dificultar o processo para chegar até a liderança do grupo e até mesmo garantir-se nas oitavas da Libertadores nesta edição. Com 1 vitória e 2 derrotas, o elenco argentino busca se reinventar em campo, correndo atrás dos três pontos nesta quarta-feira custe o que custar.

Prováveis escalações de Always Ready x Boca Juniors:

Escalação do Always Ready: Giménez; Enoumba, Rambal Ramírez, Cabrera, Flores; Chumacero, Borja, Arce, Rodríguez, Cristaldo; Riquelme. Técnico: Eduardo Villegas.

Escalação do Boca Juniors: García; Fabra, Zambrano, Aranda, Advíncula; Fernández, Medina, Ramírez, Romero, Salvio; Vázquez. Técnico: Sebastian Battaglia.

Confira como foi o último encontro dos times.