Libertadores: onde assistir Colón x Cerro Porteño e horário hoje

Buscando a classificação de forma antecipada, Cerro Porteño visita o Colón nesta quarta-feira, a partir das 19h (Horário de Brasília), pela quarta rodada do grupo G na Libertadores. O palco do confronto vai ser o Estádio Brigadier General Estanislao López, em Santa Fé, na Argentina. Descubra a seguir onde assistir Colón x Cerro Porteño ao vivo.

Onde assistir Colón x Cerro Porteño ao vivo?

O jogo entre Colón e Cerro Porteño vai ser transmitido ao vivo na Conmebol TV, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o canal da Conmebol exibe para todo o Brasil a partida da Libertadores somente aos assinantes. Isso significa que a emissora só está disponível em operadoras de TV paga como a Sky, Claro e DirecTV GO.

Outra opção para assistir online são os aplicativos de streaming Now, Sky Play e DirecTV GO. Basta acessar os aplicativos com o seu login e senha da assinatura.

Data: 04/05/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Brigadier General Estanislao López, em Santa Fé, na Argentina

Onde assistir: Conmebol TV

Colón e Cerro Porteño na Libertadores 2022

Em segundo lugar no grupo G com 4 pontos, o Colón tem a oportunidade de empatar com o líder na pontuação se vencer o confronto desta quarta-feira. Com três pontos a menos, os argentinos venceram até aqui somente uma partida, enquanto empataram também uma e perderam a outra. O elenco conta com a força da torcida.

Do outro lado, o Cerro tem a oportunidade de se classificar de maneira antecipada para as oitavas de final da Libertadores se vencer o jogo de hoje. Com 7 pontos em primeiro lugar, o resultado positivo é crucial para os visitantes já que a diferença com o segundo colocado não é alta, podendo atrasar os planos dos paraguaios em caso de empate ou até derrota.

Escalações de Colón x Cerro Porteño hoje:

Provável escalação do Colón: Chicco; Meza, Garcés, Goltz, Delgado; Bernardi, Aliendro, Lértora, Teuten; Beltrán e Farías. Técnico: Julio César Falcioni

Provável escalação do Cerro Porteño: Jean; Espínola, Patiño, Pereira, Armoa; Benítez, Carrascal, Lucena, Aquino; Díaz e Moreno. Técnico: Francisco Arce

Últimos jogos de Colón x Cerro Porteño

Cerro Porteño 3 x 1 Colón (Libertadores)

Cerro Porteño 2 x 1 Colón (Sul-Americana)

Colón 1 x 2 Cerro Porteño (Sul-Americana)

Confira como foi o último encontro dos times.