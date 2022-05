Libertadores: onde assistir Nacional x Vélez ao vivo e horário – 18/05

Nesta quarta-feira, 18 de maio, Nacional do Uruguai e Vélez se enfrentam pela quinta rodada do grupo C na Libertadores, a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Nacional x Vélez hoje.

Onde assistir Nacional x Vélez ao vivo hoje?

O jogo entre Nacional e Vélez hoje será transmitido na Conmebol TV, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão ao vivo, a emissora exibe todas as emoções do confronto na Libertadores em todos os estados do Brasil através das operadoras de TV por assinatura da Sky, Claro e a DirecTV GO.

Outra opção para o torcedor é assistir online pela plataforma do Now, Sky Play e DirecTV GO através do celular, computador, smar TV ou até nos tablets.

Informações do jogo Nacional x Vélez hoje:

Data: 18/05/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai

Onde assistir: Conmebol TV

Nacional e Vélez na Libertadores

Ocupando a terceira posição do grupo C da Libertadores com 4 pontos, o Nacional do Uruguai ainda sonha com a possibilidade de se classificar até a próxima fase. Porém, precisa contar com a vitória nesta quarta-feira e torcer na próxima rodada contra o RB Bragantino, seu principal adversário.

Do outro lado, o Vélez vem na última posição do grupo com apenas 2 pontos, ou seja, tem chances menores de se classificar até a próxima fase da competição. Com dois empates e duas derrotas, o elenco argentino ainda não venceu na fase de grupos, o que preocupa Diretoria e até torcedores.

Prováveis escalações de Nacional x Vélez:

Escalação do Nacional: Rochet; Lozano, Marichal, Léo Coelho, Rodriguez; Rodríguez Benitez, Carballo, Ocampo, Monzeglio, Trezza; Gigliotti. Técnico: Pablo Repetto

Escalação do Vélez: Hoyos; Ortega, Gómez, De los Santos, Guidara; Perrone, Garayalde, Janson, Sonora; Orellano e Lucas Pratto. Técnico: Julio Vaccari

Último jogo de Nacional e Vélez

Em 26 de abril de 2022, pela terceira rodada do grupo C, as equipes de Nacional do Uruguai e Vélez, da Argentina, se enfrentaram pela Libertadores na temporada atual.

Por 2 x 1, o time do Nacional levou a melhor com gols de Gigliotti. Já Soñora descontou.

Confira no vídeo os melhores momentos do último jogo entre os times.