Libertadores: onde assistir Olimpia x Peñarol ao vivo, horário e escalações

Ambas as equipes precisam dos três pontos nesta quarta-feira para continuarem na busca pela classificação até as oitavas da Libertadores

Tentando se manter no páreo para buscar a classificação, Olimpia e Peñarol entram em campo nesta quarta-feira, a partir das 21h (Horário de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela quarta rodada da Libertadores no grupo G. Confira a seguir onde assistir Olimpia x Peñarol ao vivo hoje.

Onde assistir Olimpia x Peñarol ao vivo?

O jogo do Olimpia e Peñarol hoje vai ser transmitido na ESPN 4 e Star +, a partir das 21h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, a emissora exibe nesta quarta-feira o jogo da Libertadores para todos os estados do Brasil através do seu canal na TV por assinatura. Para assistir você deve ser assinante de uma das opções anteriores.

Se preferir, pode acompanhar de maneira online, através do Star +, serviço de streaming. Você pode assistir através do celular, computador, tablets e até na smart TV.

Data: 04/05/2022

Horário: 21h

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Olimpia e Peñarol na Libertadores 2022

Ocupando a lanterna do grupo G na Libertadores com apenas 2 pontos, o Olimpia deve tomar drásticas medidas se quiser continuar no páreo da briga pela classificação até a próxima fase. Com o Cerro praticamente confirmado nas oitavas, resta apenas uma vaga na competição e, por isso, o clube paraguaio tem a obrigação de buscar a sua primeira vitória hoje na edição.

Do outro lado, o Peñarol tem 3 pontos em terceiro lugar no grupo. A equipe venceu uma partida, mas perdeu as outras duas que disputou até aqui na Libertadores, tornando o seu caminho ainda mais complicado até o topo da classificação. Se quiser brigar pela segunda vaga das oitavas, deve garantir o triunfo nesta quarta-feira e torcer a favor do Cerro.

Escalações de Olimpia x Peñarol hoje:

Provável escalação de Olimpia: Olveira; Otálvaro, Cardozo, Salcedo, González; Quintana, Silva, Ortiz, Fernando Cardozo; Paiva e Recalde. Técnico: Julio Cesar Cáceres.

Provável escalação de Peñarol: Dawson; Elizalde, Menosse, Arias, Aguirregaray; Musto, Laquintana, Saravia, Ceppelini, Carrizo; Agustín Álvares. Técnico: Mauricio Larriera.

Últimos jogos de Olimpia x Peñarol

Peñarol 2 x 1 Olimpia (Libertadores)

Peñarol 3 x 0 Olimpia (Copa Mercosul)

Olimpia 1 x 0 Peñarol (Copa Mercosul)

Confira como foi o último jogo entre os times.