Libertadores: onde assistir The Strongest x Athletico PR ao vivo e horário

Podendo assumir a liderança do grupo B na Libertadores, o Athletico Paranaense enfrenta o The Strongest nesta terça-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília). O palco do confronto é o Estádio Hernando Siles, em La Paz, pela quarta rodada da fase de grupos. Saiba onde assistir The Strongest x Athletico PR ao vivo hoje.

Onde assistir The Strongest x Athletico PR ao vivo?

O jogo do The Strongest e Athletico PR hoje vai passar ao vivo no ESPN e Star +, a partir das 19h15, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, a emissora da ESPN transmite o jogo da Libertadores nesta terça-feira ao vivo apenas através de operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é acompanhar online através do Star +, serviço de streaming também por assinatura. Através do site (www.starplus.com), você confere os preços dos pacotes disponíveis.

Se você já é assinante, pode acompanhar o jogo do Athletico na Libertadores hoje pelo celular, tablet, smart TV ou também pelo computador.

Data: 03/05/2022

Horário: 19h15 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia

Onde assistir: ESPN e Star +

Prováveis escalações de The Strongest x Athletico PR hoje:

Escalação de The Strongest: Vizcarra; Calleros, Castillo, Banegas, Esparza; Amaral, Saucedo, Ursino; Vaca, Triverio e Prost. Técnico: Cristian Díaz

Escalação do Athletico PR: Bento; Orejuella, Matheus, Abner, Pedro Henrique; Christian, Bryan García, Canobbio; David Terans, Vitinho e Ciritno. Técnico: Carille

The Strongest e Athletico PR na Libertadores 2022

Sem vencer nenhuma partida no grupo B, o The Strongest entra em campo nesta terça-feira para buscar o seu primeiro triunfo na Libertadores para manter viva a esperança de se classificar na próxima fase. Em quarto e último lugar com 2 pontos, o elenco boliviano tem 2 empates e 1 derrota, contando com o apoio da torcida.

Jogando fora de casa, o Athletico tem a possibilidade de assumir a liderança do grupo B se vencer o confronto desta terça-feira e o Libertad, atual líder, tropeçar na rodada. Com 4 pontos em segundo lugar, o clube paranaense apresenta uma vitória, um empate e uma derrota até aqui. No fim de semana perdeu para o América Mineiro no Campeonato Brasileiro na Série A.

Últimos jogos de The Strongest x Athletico PR

Athletico 1 x 0 The Strongest (Libertadores)

The Strongest 2 x 1 Athletico (Libertadores)

Athletico 1 x 0 The Strongest (Libertadores)

Confira como foi o último jogo entre os times.