Oitavas de final da Libertadores 2021: como funciona e data do sorteio

A fase de grupos da Libertadores 2021 está em sua reta final e, dos 32 clubes participantes, apenas 16 seguirão às oitavas de final. Para definição dos confrontos do mata-mata, a Conmebol realizará um sorteio, em sua sede, para decidir as partidas das eliminatórias e todo chaveamento. Confira então, quando será o sorteio e como funciona as oitavas de final da Libertadores.

Como funciona as oitavas de final da Libertadores?

Os dois primeiros colocados de cada um dos oito grupos avançam à fase das oitavas de final. Para o sorteio, a Conmebol divide as equipes em pote A e B, sendo os líderes de chave no primeiro pote e os vices no então segundo. Equipes classificadas em primeiro lugar, decidem o duelo em casa.

Além dos confrontos das oitavas de final, o sorteio também define o chaveamento das partidas até a finalíssima. Por isso, as equipes classificadas já conhecerão seus possíveis adversários nas próximas fases até a final do torneio.

Até o momento, 12 clubes já estão com suas vagas garantidas às oitavas de final da Libertadores 2021, sendo cinco brasileiros. Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo e Fluminense estão classificados, enquanto Santos e Internacional ainda brigam pelas vagas.

Na fase do mata-mata, não há restrições quanto equipes do mesmo país se enfrentarem. Por isso, é possível que partidas entre equipes brasileiras ocorram já nas oitavas de final. Com o São Paulo confirmado na segunda posição e Palmeiras, Fluminense e Atlético MG, na primeira, um grande clássico do futebol nacional é bem possível no mata-mata.

Data do sorteio das oitavas de final da Libertadores 2021?

A previsão é que o sorteio dos jogos de oitavas de final da Libertadores ocorram no dia 1º de junho, na sede da Conmebol, em Assunção, capital então do Paraguai.

No entanto, as partidas devem ocorrer somente após o término da Copa América, prevista para 13 junho a 10 de julho. Por isso, os duelos de ida estão previsto para a semana do dia 14 de julho, enquanto a volta será na semana do dia 21, do mesmo mês.

Qual a premiação da Libertadores?

Cada clube classificado às oitavas de final da Libertadores 2021 embolsará US$ 1,05 milhão (R$ 5,55 milhões), além de cerca de R$ 16 milhões, pela participação na fase de grupos do torneio.

Fase de grupos – US$ 1 milhão por partida como mandante (3 no total)

Oitavas de final – US$ 1,05 milhão

Quartas de final – US$ 1,5 milhão

Semifinais – US$ 2 milhões

Vice-campeão – US$ 6 milhões

Campeão – US$ 15 milhões

Quando será a final da Libertadores 2021?

A grande final da Libertadores 2021 já tem data e local definido. O Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai, receberá a decisão do torneio no dia 21 de novembro de 2021, mas em partida única.

