Olimpia x Atlético Nacional: onde assistir e horário da Libertadores – 24/02

Olimpia x Atlético Nacional se enfrentam na noite desta quinta-feira, 24/02, pela segunda fase da Copa Libertadores, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, às 21h30 (Horário de Brasília). Onde assistir o jogo de hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Onde assistir Olimpia x Atlético Nacional

O jogo entre Olimpia e Atlético Nacional vai ser exibido no canal do Facebook da Libertadores, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

A plataforma pode ser encontrada de graça no site do Facebook. Basta procurar por Copa Libertadores e, na página, ter o acesso ao jogo desta quinta-feira.

Data: 24/02/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro:

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

Transmissão: Facebook

Como estão as equipes na temporada?

O time do Olimpia precisou passar pelo Universidad César Vallejo para conquistar o seu passaporte até a segunda fase da Libertadores este ano. Após vencer os dois jogos, com o agregado em 3 a 0, o elenco do Paraguai entra em campo nesta quinta-feira com todo o gás necessário.

Enquanto isso, o Atlético Nacional da Colômbia entra em campo hoje depois de vencer o Asociacion Deportiva de Magdalena. No Campeonato Colombiano, aparece em segundo lugar com 17 pontos, ou seja, venceu cinco partidas, empatou duas e perdeu uma somente. Por isso, tendo um bom desempenho na temporada, espera sair na frente no confronto da segunda fase.

Escalação de Olimpia e Atlético Nacional

Nenhuma das equipes tem desfalques para o jogo de hoje.

Olimpia: Aguilar; Salazar, Salcedo, Alcáraz, Torres; Orzusa, Paredes, González, Silva; Paiva, Recalde

Atlético Nacional: Mier Robles; Olivera, Banguero, Candelo, Denevish; Mejia, Palacio Ruiz; Mantilla Ossa, Barrera, Andrade; Blanco Yus

Veja como foi o último jogo do Olimpia durante a primeira fase.

