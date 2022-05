Onde assistir Caracas x Libertad ao vivo, horário e escalações hoje

Se vencer, equipe do Libertad fica perto de carimbar o seu passaporte para a próxima fase da Libertadores no grupo B

Líder do grupo B na Libertadores, o Libertad visita o Caracas nesta terça-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), pela quarta rodada na fase de grupos. O Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas, vai ser o palco do confronto. A seguir, confira as informações de onde assistir Caracas x Libertad ao vivo.

Onde assistir Caracas x Libertad ao vivo hoje?

O jogo do Caracas e Libertadores hoje vai passar na Conmebol TV, a partir das 19h15, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, a Conmebol transmite o jogo da Libertadores nesta terça-feira, disponível para assinantes da TV por assinatura Sky, Claro e DirecTV GO.

Membros da plataforma também podem assistir online nos streamings Claro Now, Sky Play e também no DirecTV GO no celular, tablet, smar TV e pelo próprio computador.

Data: 03/05/2022

Horário: 19h15 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas, na Venezuela

Onde assistir: Conmebol TV

Prováveis escalações de Caracas x Libertad:

Escalação do Caracas: Baroja; Fereira, Rivero, Quijada, Rivillo; Suárez, Castillo, Ortega Carmona, Briceño; Osei e Akynyoola. Técnico: Francesco Stifano.

Escalação do Libertad: Martín Silva; Mayada, Viera, Barboza, Samudio; Riveros, Martínez, Bareiro, Merlini; Bogarin e Cardozo. Técnico: Daniel Garnero

Caracas e Libertad na Libertadores 2022

Depois de empatar com o The Strongest na última rodada, o Caracas volta a disputar a Libertadores nesta terça-feira, pronto para buscar a sua primeira vitória nesta edição. Integrando o grupo B, o elenco da Venezuela aparece na terceira posição com 2 pontos, ou seja, empatou dois jogos e perdeu um. Por isso, conta com o apoio da torcida em casa no duelo de hoje para faturar os três pontos.

Do outro lado, o Libertad se mantém na liderança do grupo com 7 pontos, ou seja, tem a vantagem de três pontos diante do vice-líder Athletico. Com a vitória nesta terça, o elenco de Assunção fica ainda mais perto de carimbar o seu passaporte até a próxima fase da Libertadores.

Últimos jogos de Caracas x Libertad

Libertad 2 x 1 Caracas (Libertadores)

Caracas 2 x 1 Libertad (Libertadores)

Libertad 3 x 2 Caracas (Libertadores)

Confira como foi o último jogo entre os times.