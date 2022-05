Onde assistir Caracas x The Strongest ao vivo, horário e escalação (17/05)

Empatados na pontuação, as equipes disputam os três pontos nesta terça-feira em busca da liderança do grupo

Pela quinta rodada do grupo B na Libertadores de 2022, Caracas e The Strongest entram em campo para disputar a liderança nesta terça-feira, 17 de maio, jogando no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas, a partir das 19h15 (horário de Brasília). Confira onde assistir Caracas x The Strongest a seguir.

Onde assistir Caracas x The Strongest ao vivo hoje?

O jogo entre Caracas e The Strongest hoje será transmitido pelo canal CONMEBOL TV, a partir das 19h15, pelo horário de Brasília.

Responsável pelas imagens da Libertadores, a emissora da Conmebol é quem transmite para todos os estados do Brasil o jogo desta terça-feira ao vivo. Entretanto, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Para assistir, é necessário obter o canal em sua programação. Se preferir, pode também acompanhar nos aplicativos Now, Sky Play ou Direc TV Go.

Informações do jogo Caracas x The Strongest hoje:

Data: 17/05/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas, na Venezuela

Onde assistir: Conmebol TV

Provável escalação de Caracas: Baroja; Fereira, Rivero, Quijada, Rivilo; Suárez, Castillo, Osei, Ortega Carmona; Guarirapa Briceño e Akynyola. Técnico: Francesco Stifano.

Provável escalação de The Strongest: Vizcarra; Wayar, Castillo, Jusino, Aponte; Ursino, Saucedo, Esparza, Cascini; Prost e Triverio. Técnico: Cristian Leonel Díaz.

Caracas e The Strongest na Libertadores

Ocupando o 3º lugar do grupo B com cinco pontos, o elenco do Caracas espera contar com força total da torcida em casa para garantir a vitória nesta terça-feira custe o que custar. Isso porque se vencer o seu jogo e o Libertad perder, aí a equipe venezuelana é o novo líder do grupo na Libertadores.

Enquanto isso, o The Strongest aparece na vice-liderança com os mesmos 5 pontos, tendo também a possibilidade de assumir a liderança se levar para casa os três pontos em seu favor. Porém, os bolivianos também esperam contar com uma derrota ou empate do Libertad na rodada.

Último jogo de Caracas x The Strongest:

No dia 27 de abril de 2022, na temporada atual, as equipes de Caracas e The Strongest se enfrentaram pela primeira vez em toda a história da Libertadores. O jogo foi válido pela terceira rodada da Libertadores 2022.

Pelo placar de 1 x 1, os times ficaram na igualdade com gols de Prost e Samson.

Confira como foi o último jogo entre os times.