Onde assistir Colón x Olimpia ao vivo, horário e escalações Libertadores

Pela quinta rodada do grupo G na Libertadores, o Colón recebe o Olimpia nesta quarta-feira, 18 de maio, a partir das 21h (horário de Brasília), no Estádio Brigadier General Estanislao López, em Santa Fé. Confira a seguir todas as informações de onde assistir Colón x Olimpia hoje.

Onde assistir Colón x Olimpia ao vivo hoje?

A partida entre Colón e Olimpia hoje será transmitida ao vivo na Conmebol TV, a partir das 21h, pelo horário de Brasília. O canal da Conmebol está disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro e a DirecTV GO, para usuários de todo o Brasil.

Para quem não pode acompanhar pela televisão, os aplicativos do Now, Sky Play e DirecTV GO disponibilizam as transmissões com imagens ao vivo em suas plataformas para o celular, tablet, computador e até mesmo na smart TV.

Informações do jogo Colón x Olimpia hoje:

Data: 18/05/2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio Brigadier General Estanislao López, em Santa Fé, na Argentina

Onde assistir: Conmebol TV

Provável escalação do Colón: Burián; Meza, Garcés, Goltz, Delgado; Lértora, Teuten, Bernardi, Aliendro; Farías e Beltrán. Técnico: Julio César Falcioni

Provável escalação do Olimpia: Olveira; Zárate Cardozo, Salcedo, González; Otálvaro, Paredes, Ortiz, Torres; González, Paiva e Recalde. Técnico: Julio César Cáceres

Colón e Olimpia na Libertadores

Sonhando com a possibilidade de avançar até as oitavas da Libertadores, o Colón entra em campo nesta quarta-feira precisando somente dos três pontos para se classificar até a próxima fase. Em segundo lugar com 7 pontos, o elenco se mantém como o principal adversário do Cerro Porteño, com duas vitórias, um empate e uma derrota.

Do outro lado, o Olimpia vem na 3ª posição com 5 pontos, ou seja, também tem a possibilidade de alcançar a zona de classificação do grupo G se garantir os três pontos no confronto desta quarta. Com a tabela completamente embolada, a disputa das vagas deve se encaminhar até rodada que vem, a última.

Confira como foi o último jogo entre os times no vídeo a seguir.