Onde assistir Colón x Talleres hoje (6/7): transmissão e horário

Para não perder nenhum lance da Libertadores, saiba onde assistir Colón x Talleres hoje. As equipes disputam o clássico argentino nesta quarta-feira, 6 de julho, com início às 19h15 (horário de Brasília). Jogando no Estádio Brigadier General Estanislao López, em Santa Fé, saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

No primeiro jogo, as equipes ficaram no empate por 1 x 1 na casa do Talleres. Quem vencer vai enfrentar Vélez ou River Plate nas quartas de final.

Onde assistir Colón x Talleres hoje: transmissão ao vivo?

A ESPN e o Star + vão passar o jogo do Colón x Talleres hoje pelas oitavas de final da Libertadores, nesta quarta-feira, 6 de julho de 2022, para todo o Brasil.

Sem transmissão na televisão aberta, o canal da ESPN é a única maneira do torcedor curtir todas as emoções da Libertadores nesta quarta-feira. No entanto, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura, sendo necessário obtê-la na programação.

Para o torcedor que prefere assistir online, o serviço de streaming Star + é a opção. Por R$32,90 até R$55,90 por mês, o aplicativo disponibiliza filmes, séries e futebol para a plataforma do celular, tablet, smart TV e computador.

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Onde assistir Colón x Talleres hoje: ESPN e Star +

Local: Estádio Brigadier General Estanislao López, em Santa Fé, na Argentina

Escalações de Colón x Talleres hoje:

Os anfitriões, comandados pelo técnico Julio César Falcioni, não possuem baixas no jogo desta quarta-feira.

Escalação do Colón: Chicco; Novillo, Goltz, Garcés, Meza; Pierotti, Lértora, Álvarez, Bernardi; Farías e Ábila.

Pedro Caixinha, treinador do Talleres, também não possui novos desfalques.

Escalação do Talleres: Herrera; Benavídez, Catalán, Pérez, Díaz; Villagra, Oliva, Godoy, Esquivel, Fértoli; Santos.

Como estão Colón e Talleres na temporada?

COLÓN: – onde assistir Colón x Talleres hoje

Após o empate no primeiro resultado das oitavas, o Colón terá de se desdobrar para garantir a vitória nesta quarta-feira e consequentemente a classificação até as quartas de final da Libertadores. No entanto, o clube tem a vantagem de jogar em casa e o apoio fundamental da torcida em todos os casos.

No fim de semana o Colón perdeu para o Godoy Cruz no Campeonato Argentino e, por isso, entra em campo pronto para reverter o desempenho nas quatro linhas. O time vermelho chegou até aqui depois de terminar a fase de grupos em primeiro lugar com 10 pontos, contabilizando três vitórias, um empate e duas derrotas.

Já o saldo não foi o esperado pelos torcedores, com apenas oito gols marcados e oito sofridos.

TALLERES: – onde assistir Colón x Talleres hoje

Para o Talleres, o desafio de sair com a classificação é ainda mais difícil. Primeiro porque joga fora de casa, contando com as vaias e pressão da torcida rival em cada momento da partida. E segundo porque o futebol do Talleres passa por uma crise, sem vencer no Campeonato Argentino por cinco rodadas.

Pelo grupo H, o time argentino terminou em segundo lugar, atrás apena do Flamengo, com 11 pontos marcados, contabilizando três vitórias, dois empates e uma derrota. A campanha, no entanto, contou com seis gols marcados e cinco sofridos, deixando a desejar por parte dos torcedores.

Últimos jogos de Colón e Talleres

O Colón vem de derrota para o Godoy Cruz por 1 x 1 no fim de semana. Pela sexta rodada da segunda fase no Campeonato Argentino, o elenco vermelho perdeu a chance de garantir os três pontos e consequentemente subir na classificação. Com 5 pontos, o Colón segue na 22ª posição da tabela.

Já o Talleres empatou com o Tigres em 1 x 1 jogando fora de casa. Com o resultado, o elenco permanece na 23ª posição da tabela de classificação com 5 pontos, ou seja, está empatado com o Colón na pontuação. Diferentemente da competição da Conmebol, o clube precisa dar a volta se quiser lutar pelo título argentino.

