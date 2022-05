As equipes empataram em 1 a 1 no primeiro confronto da fase de grupos na Libertadores

Onde assistir Deportivo Táchira x Emelec ao vivo? Horário do jogo hoje

A quarta rodada da Libertadores recebe o duelo entre Deportivo Táchira e Emelec nesta terça-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela, pelo grupo A da competição. Confira onde assistir Deportivo Táchira x Emelec ao vivo e todas as informações a seguir.

Onde assistir Deportivo Táchira x Emelec ao vivo?

O jogo do Deportivo Táchira e Emelec hoje será transmitido na ESPN 4 e Star +, a partir das 19h15, pelo horário de Brasília.

A emissora da ESPN é a grande responsável por transmitir o duelo da Libertadores nesta terça. O canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura. Basta sintonizar e curtir ao vivo.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming, disponível para todo o Brasil também por assinatura. Conheça através do site (www.starplus.com) todos os planos e valores.

Data: 03/05/2022

Horário: 19h15 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Prováveis escalações de Deportivo Táchira x Emelec

Escalação de Deportivo Táchira hoje: Valera; Flores, Camacho, Marrufo, Benítez; Figueroa, Garces, Cova, Chacón; Farías e Uribe. Técnico: Alexandre Pallarés

Escalação de Emelec hoje: Ortiz; Carabalí, Leguizamón, Chávez, Pitton; Cevallos, Arroyo, Rodríguez; Zapata, Cabeza e Rojas. Técnico: Ismael Rescalvao

Como estão Deportivo Táchira e Emelec na Libertadores?

O Emelec vem de derrota para o Palmeiras na última rodada da Libertadores. Ocupando a terceira posição no grupo A com 2 pontos, o elenco equatoriano coleciona dois empates e uma derrota até aqui. Por isso, entra em campo nesta terça-feira buscando o seu primeiro triunfo na primeira fase para conseguir a segunda posição.

Do outro lado, o Deportivo Táchira, que joga em casa, aparece na vice-liderança do grupo com 4 pontos, tendo cinco a menos que o líder Palmeiras. Se o elenco anfitrião vencer, encaminha a classificação até a próxima fase da competição de maneira antecipada, ficando cada vez mais próximo das oitavas de final.

Último jogos de Deportivo Táchira x Emelec

Emelec 1 x 1 Deportivo Táchira (Libertadores)

Deportivo Táchira 1 x 0 Emelec (Libertadores)

Emelec 2 x 0 Deportivo Táchira (Libertadores)

