Onde assistir Emelec x Independiente Petrolero e horário hoje (24/05)

Buscando a classificação para as oitavas de final na Libertadores, o Emelec recebe o Independiente Petrolero nesta terça-feira, 24 de maio, em partida válida pela última rodada do grupo A, no Estádio George Capwell, em Guayaquil, a partir das 21h30 (Horário de Brasília. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir Emelec x Independiente Petrolero hoje.

Onde assistir Emelec x Independiente Petrolero?

O jogo entre Emelec e Independiente Petrolero hoje será transmitido ao vivo na Conmebol TV, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal da Conmebol está disponível somente em operadoras por assinatura como a Sky, Claro e DirecTV GO. Se você não tem a emissora, entre em contato por telefone, aplicativo ou site com a sua operadora.

Para acompanhar online, você deve acessar os serviços de streaming Now, Sky Play e DirecTV Go, entrar com o seu login e a senha do usuário.

Informações do jogo Emelec x Independiente Petrolero hoje:

Data: 24/05/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio George Capwell, em Guayaquil, no Equador

Onde assistir: Conmebol TV

Emelec e Independiente Petrolero na Libertadores

Colecionando 5 pontos em terceiro lugar, o Emelec corre contra o tempo para se garantir na próxima fase da Libertadores na temporada. Com uma vitória, dois empates e duas derrotas, o time equatoriano deve esperar também uma derrota do Deportivo na rodada.

Do outro lado, o Independiente Petrolero segue na lanterna com apenas 1 ponto e, por essa razão, não pode sequer se classificar para a Copa Sul-Americana. Em toda a competição no grupo A, o elenco ainda não venceu e, nesta terça-feira, tem como principal objetivo buscar a primeira vitória.

Escalação do Emelec: Ortíz; Jackson Gabriel Rodríguez, Eddie Fernando, Quintero, Caicedo; Laste Mercado, Arroyo, Rodríguez, Caraballi; Cabeza e Zapata. Técnico: Ismael Rescalvo

Escalação do Independiente Petrolero: Hugo Brayan Ayala; Bento, Silva Cabrera, Chiatti, Alaca Maconde; Ramírez, Bejarano, Florencianez, Ali; Correa e Alejandro Medina Suárez. Técnico: Marcelo Robledo

Último jogo de Emelec x Independiente Petrolero

A última partida entre as equipes de Emelec e Independiente Petrolero aconteceu em 6 de abril de 2022, pela temporada atual, pela primeira rodada da Libertadores no grupo A.

Por 1 x 1, os times ficaram empatados e somaram apenas um ponto cada. Os gols foram de Cristaldo e Quiroga.

Veja no vídeo a seguir como foi o último jogo entre as equipes.

Situação do grupo A na Libertadores

O Palmeiras já está classificado em primeiro lugar com 15 pontos, tendo 100% de aproveitamento após vencer os cinco jogos que disputou.

A segunda vaga pode ficar com Deportivo Táchira ou Emelec. O elenco do Táchira, entretanto, vem em segundo lugar com 7 pontos e, se empatar, pode ficar sem a vaga por conta do saldo de gols.

Para o Emelec, somente a vitória importa e a derrota do rival.

GRUPO A

1 Palmeiras – 15 pontos

2 Deportivo Táchira – 7 pontos

3 Emelec – 5 pontos

4 Independiente Petrolero – 1 ponto