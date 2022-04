Onde assistir Estudiantes x Vélez Sarsfield ao vivo e horário hoje (07/04)

Nesta quinta-feira, Estudiantes e Vélez Sarsfield disputam a partir das 21h (Horário de Brasília), pela primeira rodada da Libertadores 2022, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em Buenos Aires. A seguir, saiba quais são todas as informações de onde assistir Estudiantes x Vélez Sarsfield

Estão no grupo C os times de RB Bragantino, Nacional do Uruguai, Estudiantes e Vélez Sarsfield.

Onde assistir Estudiantes x Vélez Sarsfield

Onde assistir Estudiantes x Vélez Sarsfield hoje vai ser no canal ESPN, Facebook e Star +, a partir das 21h, no horário de Brasília.

A emissora ESPN transmite para todos os estados do Brasil o jogo de hoje. Entretanto, o canal só está disponível em operadoras por assinatura. Para assistir de graça, o Facebook da Conmebol transmite a disputa. Basta acessar o link e curtir os lances.

A última opção é no Star +, serviço de streaming. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS por R$32,90 até R$45,90.

Informações de onde assistir Estudiantes x Vélez Sarsfield hoje

Data: 7 de abril de 2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em Buenos Aires

Onde assistir: ESPN, Facebook e Star +

Provável escalação do Estudiantes e Vélez Sarsfield

Escalação do Estudiantes: Andújar, Más, Noguera, Rogel, Beltrán, Rodríguez, Zuqui, Castro, Pellegrini, del Prete e Orosco

Escalação do Vélez: Hoyos, Guidara, De Los Santos, Gianetti, Ortega, Cáseres, Sonora, Perrone, Orellano, Lucas Pratto e Janson

Quatro vezes campeão da Libertadores, nos anos de 1968, 1969, 1970 e 2009, o Estudiantes é o grande favorito no grupo C este ano. O time estreia na competição nesta quinta-feira contra um velho conhecido seu, também argentino. O Estudiantes, entretanto, chegou até a fase de grupos depois de superar o Audax Italiano e Everton, do Chile, na fase preliminar da Libertadores. Agora, precisa dar o seu melhor em busca dos três primeiros pontos.

Enquanto isso, o Vélez busca o segundo título da Libertadores, já que levantou a taça em 1994. O grupo promete entrar em campo para o confronto de hoje completamente focado no seu objetivo de garantir a vantagem, enquanto torce para os adversários tropeçarem na rodada.

Assista no vídeo como foi o último jogo do Estudiantes.

