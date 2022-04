Onde assistir jogo do Fortaleza x Colo-Colo e horário hoje na TV (07/04)

Nesta quinta-feira, Fortaleza e Colo-Colo se enfrentam a partir das 19h (Horário de Brasília), pela primeira rodada da Copa Libertadores da América em 2022, na Arena Castelão, em Fortaleza. A seguir, confira todas as informações e onde assistir o jogo do Fortaleza hoje.

Estão no grupo F os times de River Plate, Alianza Lima, Fortaleza e Colo-Colo.

Onde assistir jogo do Fortaleza hoje ao vivo

O jogo do Fortaleza e Colo-Colo hoje vai passar no canal ESPN, Facebook e Star +, a partir das 19h, pelo Horário de Brasília.

A emissora transmite para todos os estados do Brasil a partida. Entretanto, o canal só está disponível em operadoras por assinatura.

Para assistir de graça, o Facebook da Conmebol também vai passar a disputa através da sua pagina. Basta acessar o link e curtir os lances da disputa.

A última opção é no Star +, serviço de streaming por assinatura. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS por R$32,90 até R$45,90.

Informações de onde assistir o jogo do Fortaleza x Colo-Colo hoje

Data: 7 de abril de 2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Onde assistir: ESPN, Facebook e Star +

Provável escalação do Fortaleza e Colo-Colo

Escalação do Fortaleza: Max, Tinga, Titi, Marcelo Benevenuto, Yago Pikachu, Zé, Lucas Lima, Hércules, Matheus Jussa, Renato Kayzer e Moisés

Escalação do Colo-Colo: Cortés, Rojas, Falcón, Amor, Opazo, Fuentes, Pavez, Gabriel Costa, Marcos, Pablo Solari e Lucero

O Fortaleza conquistou o segundo título da Copa do Nordeste no fim de semana, depois de vencer o Sport, na Arena Castelão. Agora, estreia pela primeira vez na Libertadores. Jogando em casa, os torcedores prometem uma bela festa em apoio ao time do Ceará, que busca sair na frente com a vantagem do grupo F da competição.

Enquanto isso, o Colo-Colo, campeão da Libertadores em 1991, tenta o segundo título do torneio. Para chegar até a grande final, entretanto, tem um longo caminho a percorrer. Integrando o grupo F, tem outros grandes adversários a enfrentar, principalmente o brasileiro, que chega com todo o gás necessário.

Assista no vídeo como foi o título do Fortaleza no fim de semana.

Grupos da Libertadores 2022

O Fortaleza integra o grupo F, ao lado de River Plate, Alianza Lima e Colo-Colo. Existem outros sete grupos na primeira fase da competição, onde somente os dois melhores avançam para as oitavas de final.

Os brasileiros na disputa são Palmeiras, Athletico Paranaense, RB Bragantino, Corinthians, Fortaleza, América Mineiro, Atlético Mineiro e Corinthians.

GRUPO A: Palmeiras, Emelec (Equador), Deportivo Táchira (Venezuela) e Independiente Petrolero (Bolívia)

GRUPO B: Athletico-PR, Libertad (Paraguai), Caracas (Venezuela) e The Strongest (Bolívia)

GRUPO C: Nacional (Uruguai), Vélez (Argentina), RB Bragantino e Estudiantes de la Plata (Argentina)

GRUPO D: Atlético-MG, Independiente Del Valle (Equador), Deportes Tolima (Colômbia) e América-MG

GRUPO E: Boca Juniors (Argentina), Corinthians, Deportivo Cali (Colômbia) e Always Ready (Bolívia)

GRUPO F: River Plate (Argentina), Colo-Colo (Chile), Alianza Lima (Peru) e Fortaleza

GRUPO G: Peñarol (Uruguai), Cerro Porteño (Paraguai), Cólon (Argentina) e Olimpia (Paraguai)

GRUPO H: Flamengo, Universidad Católica (Chile), Sporting Cristal (Peru) e Talleres (Argentina)

