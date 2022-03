Horário jogo do Guaraní x América MG hoje e onde assistir Libertadores

O time do Guaraní recebe o América MG nesta quarta-feira, 02/03, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pelo jogo de volta na segunda fase da Libertadores. Mas onde vai passar e qual é o horário do jogo do América MG hoje? Confira a seguir.

Qual é o horário do jogo do América MG hoje

O jogo de Guaraní e América MG vai começar às 19h15, pelo horário de Brasília ao vivo.

O confronto vai passar no canal Conmebol TV, para todos os estados do Brasil na Copa Libertadores e assinantes apenas.

O canal pode ser assistido em operadoras por assinatura pelo valor extra de R$19,90 ou R$29,90 ao mês. Entretanto, o valor pode sofrer alterações de acordo com cada pacote e plano dos canais.

Ficha técnica do jogo de hoje

Data: 02/03/2022

Horário: 19h15 (Horário de Brasília)

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

Onde assistir jogo do América MG hoje: Conmebol TV

Último jogos

A primeira partida entre as equipes contou com a vitória do Guaraní por 1 a 0, jogando em Belo Horizonte. Agora, um empate ou vitória pelo mesmo placar dá a classificação ao time do Paraguai. Gol fora de casa não é mais opção.

Veja como foi a partida de ida.

Escalação de Guaraní x América MG

Guaraní: Vásquez; Ferreira, Cáceres, Fernández, Benítez; Mendoza, González, Fernández, Colmán; Fernando Fernández, Núnez

América MG: Jailson; Patric, Iago Maidana, Eder, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Índio Ramirez, Matheusinho; Wellington Paulista, Felipe Azevedo, Everaldo

O elenco do Guaraní deixou o campo na última semana com a vitória em seu favor. Por 1 a 0, com gol de Josué Colman, o time do Paraguai em a vantagem para o jogo desta quarta-feira. Por isso, um simples empate ou até mesmo a vitória simples dará ao clube a classificação.

Enquanto isso, o América precisa dar a volta por cima no jogo de hoje e, por isso, promete colocar os seus melhores jogadores para entrar em campo. No fim de semana, o time não jogou pelo Campeonato Mineiro e, agora, tem a sua concentração 100% para ganhar.