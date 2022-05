Onde assistir o jogo do Fortaleza hoje ao vivo e horário da Libertadores

Equipes disputam a segunda vaga para as oitavas de final no grupo F da Libertadores

É dia de decisão na Libertadores! Nesta quarta-feira, 25 de maio, as equipes de Colo-Colo e Fortaleza disputam a última vaga para as oitavas de final, a partir das 19h (Horário de Brasília). Pela última rodada do grupo F, o palco será o Estádio Monumental David Arellano, em Santiago. Confira onde assistir o jogo do Fortaleza hoje ao vivo

Onde assistir o jogo do Fortaleza hoje ao vivo?

Quer saber onde assistir o jogo do Fortaleza hoje ao vivo? A última rodada da Libertadores pode ser assistida ao vivo no canal da Conmebol TV, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, a emissora de responsabilidade da Conmebol exibe para todos os estados do Brasil o jogo da Libertadores nesta quarta-feira. Entretanto, o canal só está disponível nas operadoras Claro, Sky e a DirecTV GO.

Se você não pode assistir na TV, pode acessar os aplicativos do Now, Sky Play e o próprio DirecTV GO e assistir pelo celular, computador ou tablet.

Informações do jogo Colo-Colo x Fortaleza hoje:

Data: 25/05/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile

Arbitragem: Esteban Ostojich (Uruguai)

Onde assistir: Conmebol TV

Colo-Colo e Fortaleza na Libertadores

Empatado com o Fortaleza em 7 pontos, na terceira posição do grupo, o Colo-Colo promete suar a camisa no confronto desta quarta-feira pela última rodada da Libertadores. Com apenas uma vaga sobrando, o grupo chileno precisa da vitória para avançar até a próxima fase. Empate não classifica porque tem saldo de gols negativo.

Do outro lado, o Fortaleza na vice-liderança passa pelo mesmo processo se quiser avançar até o mata-mata da Libertadores na temporada. Contabilizando 7 pontos até aqui, o elenco brasileiro precisa dos três pontos, garantido junto ao River Plate.

Escalação do Colo-Colo: Cortés; Suazo, Amor, Falcón, Opazo; Pavez, Fuentes, Ferreyra, Gil, Costa; Lucero. Técnico: Gustavo Quinteros

Escalação do Fortaleza: Max; Tinga, Landázuri, Titi; Yago Pikachu, Felipe, Hércules, Lucas Crispim, Lucas Lima; Moisés e Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

O último encontro dos times do Colo-Colo e Fortaleza aconteceu em 7 de abril, pela primeira rodada da Libertadores na temporada atual no grupo F.

Por 2 x 1, o elenco chileno levou os três pontos com gols de Lucero e Ferreyra, enquanto Renato Kayzer descontou. A partida teve Emiliano Amor, do Colo-Colo, expulso no finalzinho do segundo tempo.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre as equipes.