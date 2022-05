Onde assistir RB Bragantino x Estudiantes ao vivo e horário Libertadores

Enquanto o Estudiantes já está classificado para as oitavas, o RB Bragantino busca carimbar o seu passaporte através da segunda posição do grupo

Pela quinta rodada do grupo C da Libertadores, o confronto entre RB Bragantino e Estudiantes promete grandes emoções e bom futebol nesta terça-feira, 17 de maio de 2022, a partir das 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Confira onde assistir RB Bragantino x Estudiantes ao vivo para não perder nenhum lance.

Onde assistir RB Bragantino x Estudiantes ao vivo?

O jogo do RB Bragantino e Estudiantes hoje será transmitido ao vivo no canal ESPN e Star +, a partir das 19h15, pelo horário de Brasília.

Responsável pelas imagens da Libertadores na temporada, a emissora transmite para todos os estados do Brasil o jogo desta terça-feira. Para curtir todas as emoções, basta o torcedor sinalizar no canal, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming por assinatura, disponível pelo site (www.starplus.com) ou também no aplicativo para celular, tablets, computador e na smart TV.

Informações do jogo RB Bragantino x Estudiantes hoje:

Data: 17/05/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Onde assistir: ESPN e Star +

Prováveis escalações de RB Bragantino x Estudiantes:

Emi Martínez, Praxedes, Eduardo, Gabriel Novaes e Maycon são desfalques aos brasileiros.

Escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Renan, Ramon; Lucas Evangelista, Eric Ramires, Helinho, Sorriso; Hyoran e Ytalo. Técnico: Mauricio Barbieri

Os visitantes não possuem novas baixas em seu plantel de jogadores.

Escalação do Estudiantes: Andujar; Godoy, Rogel, Noguera, Más; Castro, Zuqui, Rodríguez, Pellegrini; del Prete e Mauro Boselli. Técnico: Ricardo Zielinski

RB Bragantino e Estudiantes na Libertadores

Em segundo lugar no grupo C com 5 pontos, o RB Bragantino pode encaminhar a sua classificação como segundo colocado até as oitavas de final se vencer o jogo desta terça-feira. Contabilizando uma vitória, dois empates e uma derrota, o grupo de Mauricio Barbieri espera contar com apoio total da torcida em casa para levantar o time.

Do outro lado, o Estudiantes já está praticamente garantido de maneira matemática para as oitavas da competição sul-americana. Em primeiro lugar com 10 pontos, o elenco só precisa de um empate ou vitória mesmo fora de casa para carimbar o seu passaporte até a próxima fase. Até aqui, tem três vitórias e um empate.

Retrospecto de RB Bragantino x Estudiantes

As equipes se enfrentaram pela última vez, mas também a primeira em toda a história do futebol, em 26 de abril de 2022, terça-feira, pela terceira rodada da fase de grupos na Libertadores 2022, na temporada atual.

Por 2 x 0, a equipe do Estudiantes levou a melhor com gols de Bogel e Mauro Boselli, jogando em casa na Argentina.

Veja como foi o último embate entre as equipes.