Onde assistir Sporting Cristal x Universidad Católica nesta quarta-feira

Em confronto importante pelo grupo H na Libertadores, o Sporting Cristal recebe o Universidad Católica nesta quarta-feira, a partir das 23h (Horário de Brasília), jogando no Estádio Nacional do Peru, em Lima, pela quarta rodada da temporada. A seguir, saiba onde assistir Sporting Cristal x Universidad Católica ao vivo.

Onde assistir Sporting Cristal x Universidad Católica?

O jogo do Sporting Cristal x Universidad Católica hoje vai passar na ESPN 4, Star +e Facebook Watch, a partir das 23h, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o canal da ESPN 4 é o único da TV a transmitir a partida da Libertadores nesta quarta-feira para todo o Brasil. Se você é assinante de operadoras por assinatura, pode sintonizar a emissora e assistir as emoções.

Por outro lado, você também tem acesso no Star+, serviço de streaming da Disney, se for assinante. Basta sinalizar a sua conta pelo computador, celular, tablet ou até mesmo na smart TV.

Para assistir de graça, o Facebook Watch da Conmebol Libertadores é a opção.

Data: 04/05/2022

Horário: 23h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima

Onde assistir: ESPN 4, Star + e Facebook

Sporting Cristal e Universidad Católica na Libertadores

O time do Sporting Cristal vive um drástico momento na fase de grupos da Libertadores. Na lanterna, o elenco peruano ainda não marcou nenhum ponto, ou seja, foi derrotado nos três jogos que disputou. Por isso, entra em campo nesta quarta-feira para buscar a sua primeira vitória nesta edição.

Do outro lado, o Universidad Católica vê o Flamengo já garantido com a liderança do grupo. Por isso, a sua briga é com o Talleres pela segunda vaga. Em terceiro lugar com 3 pontos, o time chileno precisa da vitória, além de torcer pelo triunfo dos cariocas em cima dos argentinos. Com esses dois resultados planejados, o Universidad Católica assume a segunda posição do grupo.

Escalações de Sporting Cristal x Universidad Católica:

Provável escalação de Sporting Cristal: Duarte; Madrid Reys, Chávez Massoni, Merlo, Loyola; Yotún, Castillo, Calcaterra, Liza, Ávila; Gonzáles. Técnico: Roberto Mosquera

Provável escalação de Universidad Católica: Perez; Rebolledo, Asta-Buruaga, Galani, Parot; Cuevas, Leiva, Fuenzalida, Asad; Orellana e Zampedri. Técnico: Rodrigo Valenzuela.

Confira como foi o último jogo entre os dois times.