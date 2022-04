Onde assistir The Strongest x Libertad ao vivo e horário hoje – 07/04

The Strongest e Libertad disputam nesta quinta-feira, a partir das 23h (Horário de Brasília), na abertura da primeira fase na Libertadores de 2022, no Estádio Hernando Siles, em La Paz. Saiba quais são todos os detalhes e as informações de onde assistir The Strongest x Libertad ao vivo hoje.

Estão no grupo B os times do Athletico-PR, Caracas, The Strongest e Libertad.

Onde assistir The Strongest x Libertad

O jogo do The Strongest e Libertad vai ser transmitido no ESPN 4, Facebook e Star +, a partir das 21h, no horário de Brasília.

A emissora transmite para todos os estados do Brasil. Entretanto, o canal só está disponível em operadoras por assinatura. Para assistir de graça, o Facebook da Conmebol passa a disputa através da sua pagina. Basta acessar o link e curtir os lances.

A última opção é no Star +, serviço de streaming. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS por R$32,90 até R$45,90.

Informações de onde assistir The Strongest x Libertad hoje

Data: 7 de abril de 2022

Horário: 23h (horário de Brasília)

Local:

Onde assistir: ESPN, Facebook e Star +

Provável escalação do The Strongest e Libertad

Escalação do The Strongest: Vizcarra, Aponte, Demiquel, Castillo, Torres, Saucedo, Wayar, Chura, Ursino, Triveiro e Prost

Escalação do Libertad: Silva, Samudio, Viera, Melgarejo, Piris, Enciso, Benítez, Riveros, Bogarin, Santa Cruz e Melgarejo

O The Strongest passou pela fase preliminar da Libertadores e, com sucesso, obteve o seu lugar na fase de grupos desta edição. O elenco boliviano superou o Plaza Colonia e, depois, o Universidad de Quito. Agora, tem pela frente outros três grandes adversário no seu caminho, mas ao mesmo tempo promete mostrar o que tem de melhor no elenco para estrear com vitória nesta quinta-feira.

Do outro lado, o Libertad vem em busca do seu primeiro título da Libertadores. No Campeonato Paraguaio, é o líder da competição com 22 pontos, contabilizando sete vitórias e apenas uma derrota em oito disputas até aqui. Por isso, a partida desta quinta promete ser acirrada entre as duas partes.

Assista no vídeo como foi a classificação do The Strongest.

Jogos da Libertadores hoje

Pela primeira rodada na fase de grupos, a Libertadores apresenta três jogos nesta quinta-feira, encerrando a rodada da semana de abertura na competição sul-americana de futebol.

Confira a seguir quais são os duelos de hoje.

Fortaleza x Colo-Colo – 19h

Estudiantes x Vélez – 21h

The Strongest x Libertad – 23h

