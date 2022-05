Onde vai passar Boca Juniors x Corinthians hoje ao vivo e horário (17/05)

Clássico do futebol sul-americano, equipes disputam nesta terça-feira, 17 de maio, pela liderança do grupo na Libertadores

É dia de clássico sul-americano hoje na Libertadores! Boca Juniors e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira, 17 de maio de 2022, pela quinta rodada do grupo E, a partir das 21h30 (horário de Brasília), em La Bombonera, na cidade de Buenos Aires. Confira onde vai passar Boca Juniors x Corinthians ao vivo.

Onde vai passar Boca Juniors x Corinthians hoje?

Onde vai passar o jogo do Boca Juniors x Corinthians hoje vai ser no SBT, ESPN e Star +, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Pela TV aberta, o jogo do Corinthians hoje na Libertadores será exibido pelo canal SBT ao estado de São Paulo e as cidades de Ponta Grossa, Curitiba, Londrina e Maringá. A narração vai ser de Téo José e comentários de Mauro Beting e Emerson Sheik.

Para quem é assinante e já está acostumado, o canal da ESPN também vai exibir as emoções do jogo nesta terça-feira através das operadoras da TV fechada. O mesmo acontece com o Star +, serviço de streaming da Disney.

Outar opção gratuita é o site do SBT, o www.sbt.com.br, que exibe o jogo ao vivo.

Informações do jogo Boca Juniors x Corinthians hoje:

Data: 17/05/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: La Bombonera, na cidade de Buenos Aires, Argentina

Arbitragem: Christian Ferreyra (Uruguai)

Onde assistir: SBT, Site do SBT, ESPN e Star+

Escalação do jogo do Boca Juniors x Corinthians hoje:

Os anfitriões deverão manter a escalação principal nesta terça-feira.

Escalação do Boca Juniors: Rossi; Fabra, Figal, Zambrano, Advíncula; Varela, Ramírez, Salvio, Romero, Fernández; Vázquez. Técnico; Sebastián Battaglia

O técnico Vitor Pereira não poderá contar com Fagner e João Pedro, lesionados.

Escalação do Corinthians: Cássio; Gil, Fábio Santos, Gil, João Victor; Du Queiroz, Gustavo Mosquito, Maycon, Giuliano; Lucas Piton, Róger Guedes e Jô. Técnico: Vitor Pereira

Boca Juniors e Corinthians na Libertadores

Com 6 pontos conquistados, o time do Boca vem em segundo lugar no grupo E da Libertadores. Se vencer o clássico do futebol nesta quinta-feira, assume a liderança com dois pontos de vantagem diante do Timão, o seu principal adversário até a próxima fase. Além disso, também se garante matematicamente até a próxima fase.

Do outro lado, o Corinthians vem em primeiro lugar com 7 pontos, ou seja, a vitória no jogo de hoje também o coloca na próxima fase de maneira matemática. Com o resultado positivo, o elenco paulista abre quatro pontos de diferença com o Boca, fazendo a alegria dos torcedores além da conquista da vitória no clássico sul-americano.

Último jogo de Boca Juniors x Corinthians

A última vez que as equipes de Boca Juniors e Corinthians se enfrentaram em campo foi em 26 de abril de 2022, na temporada atual, pela terceira rodada da fase de grupos na Libertadores.

Por 2 x 0, a equipe do Corinthians levou a melhor com dois gols de Maycon.

Confira no vídeo como foi o último jogo entre os times.