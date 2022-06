Onde vai passar jogo do Flamengo hoje x Tolima ao vivo (29/6)

Em partida válida pelas oitavas de final da Libertadores, o jogo do Flamengo hoje será contra o Tolima, no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, com início às 21h30 (Horário de Brasília). Com transmissão exclusiva, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde vai passar jogo do Flamengo hoje na TV?

O jogo do Flamengo hoje vai passar na ESPN, na tv fechada, e Star +, serviço de streaming, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

O canal da ESPN está disponível na programação das operadoras de TV por assinatura. Por isso, apenas torcedores que são assinantes da TV paga é quem possuem o direito de acompanhar. A narração vai ser de Paulo Andrade.

Online, o streaming Star + retransmite as imagens da partida desta quarta-feira através da plataforma, também para assinantes.

Este é apenas o jogo de ida nas oitavas da Libertadores. O confronto de volta acontecerá na semana que vem, no dia 6 de julho, no Estádio do Maracanã. Não há gol fora de casa na competição sul-americana.

O jogo do Flamengo hoje na Libertadores também pode ser assistido pelo celular. Para o torcedor que não pode acompanhar pela TV, a opção online é a mais procurada. O Star +, serviço de streaming, é a principal maneira para curtir os lances da partida de futebol.

Porém, somente assinantes tem acesso na plataforma. Pelo valor de R$32,90 ao mês, o torcedor tem acesso ao catálogo completo de séries, filmes e esportes da ESPN, com a possibilidade de acesso pelo celular (Android ou iOS), tablet, computador ou na smart TV.

Escalação

Escalação do Tolima: Domínguez; Junior Alexis Hernández Angulo, Moya, Quiñones, Marulanda; Ureña, Cristian Estaban Trujillo Riascos, Ibarguen, Cataño; Plata e Rangel. Técnico: Hernán Torres.

Escalação do Flamengo: Santos (Hugo Moura); Matheuzinho, Pablo, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Andreas Pereira, Thiago Maia, Éverton Ribeiro; Arracaseta, Pedro e Gabigol. Técnico: Dorival Júnior.

Levado em consideração como uma das melhores campanhas da fase de grupos na Libertadores, o Flamengo busca manter o bom desempenho também no mata-mata. Passando por terrível fase de instabilidade no Brasileirão, o elenco rubro-negro quer convencer e garantir a vantagem de qualquer maneira mesmo fora de casa.

Dorival Junior, técnico do Flamengo, não poderá contar com Bruno Henrique, peça chave do ataque. Pedro deve ser escalado como substituto.

Já o Tolima venceu o Atlético Nacional no fim de semana e, por isso, entra em campo em todo o gás necessário para enfrentar o grande adversário que possui pela frente. No entanto, o clube colombiano quer aproveitar as baixas do rival e principalmente o momento de extrema inconsistência no futebol.

Pelo grupo D, terminou em segundo lugar com 11 pontos, empatado com o Atlético Mineiro mas com diferença no saldo de gols.

