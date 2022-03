Horário do jogo do Fluminense hoje e onde assistir de graça Libertadores

Horário do jogo do Fluminense hoje e onde assistir de graça Libertadores

O Fluminense recebe o Millonarios nesta terça-feira, 01/03, no Estádio São Januário, a partir das 21h30 (Horário de Brasília) pelo jogo de volta na segunda fase da Libertadores. Com todas as informações, onde vai passar o jogo do Fluminense hoje? Confira a seguir no texto.

Qual é o horário do jogo do Fluminense hoje

O jogo do Fluminense e Millonarios hoje vai começar às 21h30, horário de Brasília ao vivo.

A partida vai passar nos canais SBT e ESPN, além do streaming Star +, disponível para todos os estados do Brasil, pela Copa Libertadores 2022.

Pela TV aberta, o SBT vai transmitir a partida ao vivo para todo o Brasil com narração de Téo José, e comentários de Mauro Beting e o ex-jogador Washington, além de análise de Nadine Bastos.

A plataforma do streaming Star + pode ser assinada através do portal oficial (www.starplus.com) ou aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Informações do jogo do Fluminense hoje

Data: 01/03/2022

Horário: 16h45 (Horário de Brasília)

Árbitro: .

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Onde vai passar o jogo do Fluminense hoje: SBT, ESPN, Site do SBT e Star +

Últimos jogos de Fluminense x Millonarios

22/02/2022 – Millonarios 1 x 2 Fluminense – Libertadores

Relembre como foi a partida de ida na Libertadores entre Fluminense x Millonarios.

Escalação de Fluminense x Millonarios

Fluminense: Fábio; Nino, Felipe Melo, David Braz; Calegari, Yago Felipe, André, Pineida; Luiz Henrique, Cano, Willian.

Millonarios: Montero; Andrés, Llinás, Vargas, Bertel; Vásquez, Vega, Ruiz Rivera, Guerra, David Silva; Herazo.

O Fluminense venceu a primeira partida na segunda fase da Libertadores e, agora, se ficar no empate ou garantir os três pontos jogando em casa, avança para a terceira fase da Libertadores onde vai enfrentar Atlético Nacional ou Olimpia na competição. No último fim de semana, o tricolor venceu o Vasco no Campeonato Carioca.

Enquanto isso, com um jogador a menos por expulsão, o Millonarios foi derrotado na primeira partida e, agora, tenta correr atrás do prejuízo para tentar se classificar até a próxima fase da Libertadores. Jogando em casa, na rodada anterior, o clube teve problemas no desempenho portanto nesta terça-feira precisa rever a escalação e arrumar as faltas.

Quem o Fluminense enfrenta na terceira fase?

O Fluminense vai enfrentar Atlético Nacional ou Olimpia na terceira fase da Copa Libertadores se vencer o Millonarios na segunda fase da competição.

O chaveamento foi definido pela própria Conmebol no sorteio realizado no mês de dezembro do ano passado, onde cada um já conhece o seu caminho da primeira, segunda e terceira fase da Libertadores.

A terceira fase também é disputado em dois jogos, ida e volta, sem gol fora de casa. Dessa maneira, em apenas quatro confrontos, os quatro vencedores estão dentro da fase de grupos da Libertadores de maneira oficial.