Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Universidad Central na Libertadores

Nesta quarta-feira, 19 de fevereiro, o Timão enfrenta o Universidad Central pela ida da segunda fase de classificação para a etapa de grupos da Conmebol Libertadores. A partida acontece Estádio Olímpico da UCV, em Caracas, na Venezuela, e a bola rola às 21h30. A torcida de casa pode assistir ao vivo e de graça.

Onde assistir o jogo do Corinthians?

O jogo do Corinthians nessa terça-feira vai passar na TV Globo apenas para São Paulo, logo após a novela Mania de Você. A partida terá transmissão para todo o Brasil na Globoplay, ESPN e na Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

O time que ganhar hoje vai jogar a terceira fase da Libertadores contra o El Nacional ou o Barcelona de Guayaquil.

Quando: 19 de fevereiro de 2025(de Brasília);

Onde: Estádio Olímpico da UCV;

Árbitro: Gustavo Tejera (URU).

Escalação

O Vitória deve escalar Miguel Silva; Kendrys Silva, Martínez, Simarra e Cumana; Gonzalez e Sole; Sosa, Zapata e Juan Cuesta; Ortiz.

O Corinthians vem com Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Como assistir o jogo na Globo pelo celular?

O torcedor pode assistir a TV Globo pelo celular, através do GloboPlay, que retransmite de graça as imagens do canal principal pelo dispositivo móvel.

O GloboPlay é um serviço de streaming por assinatura. Com filmes, séries, novelas e desenhos, a plataforma está disponível somente por assinatura. Entretanto, o sistema também disponibiliza a transmissão da TV Globo de graça ao público.

Dá para assistir aos jogos da rodada no domingo com um simples toque no celular, Android ou iOS. Se preferir, pode acessar o aplicativo no tablet, computador ou smartv, se o aparelho for compatível.

Tudo o que você precisa fazer é acessar o aplicativo, cadastrar-se com e-mail e a senha, ou entrar com a conta do Facebook, Apple ou Google. Depois, procure a opção “Agora na TV” no menu, espere carregar o player e pronto.

