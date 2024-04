Torcedor pode assistir a partida na TV paga e no serviço de streaming

Onde vai passar o jogo do Flamengo na Libertadores x Millonarios hoje?

O Estádio do El Campín, em Bogotá, na Colômbia, será palco do jogo do Flamengo hoje pela fase de grupos da Libertadores. O time carioca enfrenta o Millonarios nesta terça-feira, 02/04, a partir das 19h (horário de Brasília), pela primeira rodada da competição. Onde assistir e todos os detalhes você confere abaixo.

Transmissão do jogo do Flamengo hoje online

O jogo do Flamengo tem transmissão da ESPN e do Star+. Nenhum canal de televisão aberta vai transmitir a partida.

A ESPN está disponível na TV paga enquanto o streaming Star Plus só funciona para assinantes.

Como assistir no Star Plus?

Para assistir no Star Plus é preciso ser assinante. Acompanhe o passo a passo:

1) Acesse o aplicativo ou o site (www.starplus.com) pelo navegador e escolha a opção "entrar". Caso contrário, escolha "assine agora" e opte pelo melhor plano ao seu bolso.

2) Assim que preencher o login, dê continuar. Abra o mosaico principal do Star Plus e escolha o jogo do Flamengo contra o Racing ao vivo. É só assistir como e onde quiser.

Premiação da Libertadores na fase de grupos

A Copa Libertadores é a maior competição de futebol da América do Sul e sua premiação é uma das maiores do mundo. Neste ano, o prêmio pode chegar perto dos R$ 200 milhões (soma das fases).

Fase de grupos: 1 milhão de dólares (R$ 5 milhões) + 330 mil dólares (R$ 1,6 milhão) por vitória

Oitavas de final: 1,25 milhão de dólares (R$ 6,2 milhões)

Quartas de final: 1,7 milhão de dólares (R$ 8,4 milhões)

Semifinal: 2,3 milhões de dólares (R$ 11,4 milhões)

Vice-campeão: 7 milhões de dólares (R$ 34,9 milhões)

Campeão: 23 milhões de dólares (R$ 115,2 milhões)

