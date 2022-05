Onde vai passar o jogo do Flamengo x Universidad Católica hoje (17)

Equipe do Flamengo busca os três pontos para continuar na liderança do grupo, enquanto os visitantes sonham com a possibilidade da vaga até a próxima fase

Atenção aos torcedores do Rubro-Negro porque tem Mengo em campo na Libertadores hoje! O Flamengo recebe o Universidad Católica nesta terça-feira, 17 de maio, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com a bola rolando a partir das 21h30 (horário de Brasília), pela penúltima rodada do grupo H. Para não perder nenhum lance, saiba onde vai passar o jogo do Flamengo hoje.

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje ao vivo?

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje vai ser no SBT e Conmebol TV, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Pela TV aberta, o canal do SBT é o grande responsável por transmitir as emoções do jogo do Flamengo hoje para todo o Brasil, menos para São Paulo e as cidades de Maringá, Ponta Grossa, Londrina e Curitiba. A narração vai ser de Luiz Alano e comentários de Mauro Cezar Pereira.

Outra opção é acompanhar pelo site do SBT (www.sbt.com.br), também de maneira gratuita. Basta acessar pelo site no computador, pelo celular no aplicativo, tablet ou até na smart TV.

Se preferir, a Conmebol TV em operadoras também exibe a partida da Libertadores hoje. O canal está disponível nas operadoras Claro, Sky e DirecTV GO.

Informações do jogo Flamengo x Universidad Católica hoje:

Data: 17/05/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: SBT, Site do SBT e Conmebol TV

Provável escalação do Flamengo hoje:

O rubro-negro permanece sem Filipe Luís, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Vitinho, Matheus França, Santos e Diego Alves.

Escalação do Flamengo: Hugo Santos; David Luiz, Pablo, Isla, Ayrton; Willian Arão, João Gomes, Arrascaeta, Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa

O time chileno deve estar completo nesta terça-feira.

Escalação do Universidad Católica: Perez; Parot, Galanti, Asla-Buruaga, Rebolledo; Fuenzalida, Saavedra, Leiva, Cuevas; Orellana e Zampedri. Técnico: Rodrigo Valenzuela

Flamengo e Universidad Católica na Libertadores

Em primeiro lugar com 10 pontos, o Flamengo tem a oportunidade de se garantir nas oitavas de final da Libertadores se vencer o jogo desta terça-feira e o Talleres nesta rodada. Isso porque o time brasileiro abre seis pontos de vantagem diante dos argentinos. Se isso não acontecer, aí o rubro-negro estará apenas matematicamente garantido.

Do outro lado, o time do Univerisdad Católica ainda mantém viva as esperanças de classificação até a próxima fase mesmo ocupando a 3ª posição com 4 pontos. Para isso acontecer, tendo uma vitória, um empate e duas derrotas, precisará ganhar o jogo de hoje e torcer por um tropeço do Talleres nesta todada.

Último jogo Flamengo x Universidad Católica

As equipes se enfrentaram pela última vez em 28 de abril de 2022, quinta-feira, pela terceira rodada do grupo H na Libertadores, pela temporada atual.

Por 3 x 2, o time brasileiro saiu na frente com gols de Gabriel Barbosa, dois, e Lázaro. Já Isla, contra, e Pablo, também contra, descontaram.

Confira como foi o último jogo entre os times na Libertadores.