Saiba onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje pela Libertadores nessa quarta

Jogão na Libertas! Nesta quarta-feira, 27 de abril, Emelec e Palmeiras se enfrentam a partir das 21h (Horário de Brasília), no Estádio George Capwell, em Guayaquil, pela terceira rodada do grupo A na Libertadores em 2022. Agora, os torcedores querem saber onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje para não perder nenhum lace.

Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje pela Libertadores?

O jogo do Palmeiras hoje vai ser transmitido no canal ESPN e Star +, a partir das 21h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal da ESPN exibe o confronto da Libertadores para todos os estados do Brasil através de operadoras de TV paga. Isso significa que somente assinantes podem acompanhar pela televisão o jogo de hoje.

Para quem não tem o canal pago, a opção é o Star +, serviço de streaming da Disney. Pelos valores de R$32,90 até R$45,90, a plataforma está disponível para assinatura com o catálogo recheado com filmes, séries e jogos de futebol.

O aplicativo está disponível no celular, tablets, computador e até mesmo a smarTV para a Apple ou Android.

Informações de onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje:

Horário: 21h

Local: Estádio George Capwell, em Guayaquil

Onde assistir: ESPN e Star +

Palmeiras na Libertadores em 2022

Em primeiro lugar no grupo A com 6 pontos, o Palmeiras precisa da vitória nesta quarta-feira para confirmar o favoritismo e buscar o quatro troféu da Libertadores em sua história.

Atual campeão, o alviverde venceu os dois jogos da competição, marcando 12 gols até aqui. Na rodada de estreia superou o Deportivo Táchira, fora de casa, por 4 a 0.

Depois, na segunda, venceu por 8 a 0 a equipe do Independiente Petrolero em casa, no Allianz Parque. Agora, precisa dos três pontos contra o Emelec para ficar ainda mais perto de carimbar o passaporte até as oitavas de final na temporada.

Próximo jogo do Palmeiras na Libertadores

Integrando o grupo A da Libertadores, o Palmeiras tem pela frente outros três jogos na primeira fase.

O clube alviverde já enfrentou os três adversários, Deportivo Táchira, Independiente Petrolero e o Emelec, nesta quarta-feira. A partir da quarta rodada, disputa os jogos de volta na casa do adversário.

O próximo jogo do Palmeiras na Libertadores vai ser contra o Independiente Petrolero na terça-feira, 3 de maio de 2022, no Estádio Olímpico Patria, em Sucre, na Bolívia. Na primeira rodada, foi o Palmeiras quem recebeu o adversário em casa.

Quem joga: Palmeiras x Independiente Petrolero

Data: Terça-feira, 03/05 às 21h30

Onde: Estádio Olímpico Patria, em Sucre, na Bolívia.

Transmissão indefinida

No vídeo a seguir, confira como foi o último jogo do Palmeiras na Libertadores.