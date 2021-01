Palmeiras x River Plate (12/1): saiba onde assistir semi da Libertadores

Palmeiras x River Plate decidem uma vaga na final da Copa Libertadores. Após vencer o jogo de ida por 3 a 0, na Argentina, o Verdão só não avança à decisão, caso seja goleado. Bola rola nesta terça-feira (12), às 21h30, mas no Allianz Parque.

Onde assistir Palmeiras x River Plate pela Libertadores?

O confronto entre Palmeiras x River Plate terá transmissão da TV aberta. Isso porque, o SBT exibe a partida para então todo o Brasil, a partir das 21h30.

Preparação encerrada e prontos para mais 90 minutos de batalha! 👊🎥#AvantiPalestra #AlmaECoração pic.twitter.com/antMrjH56p — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) January 11, 2021

Palmeiras com um pé na final

As equipes se enfrentaram na terça (6), no Estádio Libertadores da América, na Argentina, e o Verdão saiu do confronto com um pé na decisão. Isso porque para os argentinos avançarem, precisam vencer o confronto por quatro gols de diferença, ou três, desde que faça mais que quatro gols no estádio do rival. Como há critério do gol fora na Libertadores, para se classificar com três gols de diferença, os Millionarios precisam anotar mais gols que o Palmeiras fez na Argentina.

Invicto na competição até então, o time de Abel Ferreira é o sexto colocado do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos. Vindo de três vitórias seguidas na temporada, o Verdão chega para a semifinal em ótimo momento, ao contrário do River.

A equipe argentina não vence há três jogos, e logo depois de perder para o Palmeiras, também sofreu um revés diante do Independiente. Com a derrota, o River então deu adeus à Copa Diego Armando Maradona.

Escalações de Palmeiras x River Plate na Libertadores

Para o confronto desta terça (12) Abel Ferreira não contará com Gabriel Véron e Patrick de Paula, ambos lesionados.

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Zé Rafael (Emerson Santos) e Gabriel Menino; Rony, Gustavo Scarpa e Luiz Adriano.

River Plate: Armani; Gonzalo Montiel, Javier Pinola, Robert Rojas e Fabrizio Angileri; Enzo Pérez, Ignacio Fernández e Nicolás De La Cruz; Matías Suárez, Borré e Federico Girotti (Julián Álvarez).