Plaza Colonia x The Strongest: onde assistir e horário da Libertadores hoje

As equipes de Plaza Colonia x The Strongest entram em campo nesta terça-feira, 22/02, no Estádio Centenário, em Montevideu, no jogo de ida pela segunda fase da Copa Libertadores a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Onde assistir e escalações o torcedor confere a seguir.

Onde assistir Plaza Colonia x The Strongest

A partida entre Plaza Colonia e The Strongest vai ser transmitida somente no canal CONMEBOL TV, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

O canal pode ser assistido em operadoras por assinatura pelo valor extra de R$19,90 ao mês. Entretanto, o valor pode sofrer alterações de acordo com cada pacote e plano dos canais.

Dados: 22/02/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: .

Local: Estádio Centenário, em Montevideu, no Uruguai

Transmissão: CONMEBOL TV

Como estão as equipes na temporada?

O elenco do Plaza Colonia, do Uruguai, vem de goleada esmagadora em cima do Cerro Largo. Pelo torneio nacional, aparece em sétima posição com 4 pontos, ou seja, venceu somente um jogo, empatou um e também perdeu um até o início desta temporada. Se vencer hoje, abre a vantagem em seu favor.

Enquanto isso, o The Strongest ficou no empate diante do Universitario pelo fim de semana e, agora, promete reverter o seu desempenho para abrir a vantagem em seu favor no jogo de ida pela segunda fase da Copa Libertadores. Entretanto, como a regra do gol fora de casa não existe mais, o elenco não terá a vantagem se marcar.

Escalação de Plaza Colonia x The Strongest

Plaza Colonia: Guirin; Heredia, Ayala, Barrandeguy, Greising; Rodríguez, Pérez, Mereles, Redín, Esteban Rodríguez; Daniel Bahia

The Strongest: Vizcarra; Torres, Castillo, Demiquel Banegas, Aponte; Amaral, Wayar, Ursino; Triverio, Esparza, Chura

Jogos da segunda fase na Libertadores 2022

A segunda fase da Pré-Libertadores em 2022 apresenta oito jogos, contando com dois times brasileiros na disputa: América-MG e Fluminense.

Saiba quais são os jogos de hoje na Libertadores e quais ainda estão por vir na fase.

Terça-feira (22/02)

Everton x Monagas – 19h15

Millionarios x Fluminense – 21h30

Plaza Colonia x The Strongest – 21h30

Quarta-feira (23/02)

Bolívar x Universidad de Quito – 19h15

América-MG x Guaraní – 19h15

Audax Italiano x Estudiantes – 21h30

Barcelona de Guayaquil x Universitário – 21h30

Quinta-feira (24/02)

Olimpia x Atlético Nacional – 21h30

