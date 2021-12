Pré-Libertadores de 2022: onde assistir o sorteio hoje e horário (20/12)

A Conmebol realiza nesta segunda-feira, 20 de dezembro, o sorteio que define os caminho de cada uma das equipes na fase preliminar da Libertadores de 2022 a partir das 12h (horário de Brasília) em Luque, no Paraguai. Fluminense e América-MG disputam a vaga na fase de grupos. Confira onde assistir ao sorteio da Libertadores 2022 hoje ao vivo.

Onde assistir o sorteio da Pré-Libertadores 2022?

O canal SBT Sports, no Youtube, será o grande responsável por transmitir aos torcedores o sorteio da fase preliminar da Libertadores do ano que vem ao vivo e de graça nesta segunda-feira. Além disso, o Facebook da emissora também vai disponibilizar um link para acompanhar na rede social.

SBT SPORTS – No Youtube (SBTSports) e também no Facebook (SBTSportsOficial)

Quais são os potes da fase preliminar na Libertadores?

A fase preliminar é dívida em três etapas, todas com jogos de ida e volta. A primeira traz seis equipes, onde apenas três avançam para a segunda rodada. Depois, dezesseis times, incluindo os três ganhadores da rodada passada, disputam as oito vagas para a última fase, onde apenas quatro avançam até a fase de grupos. Os vencedores da fase preliminar integram o quarto e último pote do sorteio.

É importante ressaltar que o sorteio define o chaveamento completo da fase preliminar da Libertadores, isto é, os caminhos que cada equipe desde a fase um terá pela frente.

Dessa maneira, confira todos os potes das três fases da Pré-Libertadores de 2022:

FASE 1:

Pote 1: Olimpia (Paraguai), Barcelona (Equador) e Bolívar (Bolívia) Pote 2: Deportivo Lara (Venezuela), Montevideo (Uruguai) e Univ. César Vallejo (Peru)

FASE 2:

Pote 1: Atlético Nacional (Colômbia), Fluminense, Estudiantes (Argentina), Guaraní (Paraguai), The Strongest (Bolívia), Universitário (Peru), Univ. Católica (Equador) e Monagas (Venezuela)

Pote 2: Audax Italiano (Chile), Everton (Chile), Plaza Colonia (Uruguai), América-MG, Time da Colômbia 3, Vencedor do confronto 1, Vencedor do confronto 2 e Vencedor do confronto 3

Calendário da Libertadores 2022

O calendário com as principais datas da Copa Libertadores do ano que vem já está definido. A competição tem início oficialmente em 9 de fevereiro, com a fase preliminar de maneira eliminatória. Depois, o sorteio da fase de grupos definirá os confrontos que começam em abril.

Na fase de grupos, as duas primeiras de cada grupo avançam para as oitavas de final onde conhecem os seus adversários por sorteios. Desse modo, a competição segue em todo o ano até os meses de outubro e novembro.

Confira o calendário completo da Conmebol para a Libertadores de 2022.

FASE PRELIMINAR:

1ª fase: 09 de fevereiro (ida) e 16 de fevereiro (volta)

2ª fase: 23 de fevereiro (ida) e 2 de março (volta)

3ª fase: 09 de março (ida) e 16 de março (volta)

FASE DE GRUPOS:

Sorteio: 23 de março

Rodadas da fase de grupos: 06, 13 e 27 de abril e 04, 18 e 25 de maio

FASE ELIMINATÓRIA:

Oitavas de final: 29 de junho (ida) e 6 de julho (volta)

Quartas de final: 03 de agosto (ida) e 10 de agosto (volta)

Semifinais: 31 de agosto (ida) e 7 de setembro (volta)

Final: 29 de outubro de 2022