Próximo jogo do Corinthians na Libertadores: quem o Timão enfrenta?

Depois de uma disputa de pênaltis emocionante contra o Boca que resultou na classificação para as quartas, o torcedor quer saber qual vai ser o próximo jogo do Corinthians na Libertadores. O Timão espera para conhecer o oponente nas quartas de final de acordo com o chaveamento, podendo ser colombiano ou até mesmo brasileiro.

A Conmebol definiu o chaveamento da Libertadores no sorteio das oitavas. Isso significa que cada equipe já conhece o caminho que terá de fazer para chegar até a final.

Próximo jogo do Corinthians na Libertadores

O próximo jogo do Corinthians na Libertadores vai ser contra o Flamengo ou o Tolima nas quartas de final. O clube alvinegro espera o resultado do confronto que será jogado na quarta-feira, 6 de julho, no Estádio do Maracanã.

A partida das quartas de final serão realizadas em 2, 3 e 4 de agosto (ida) e 9, 10 e 11 de agosto (volta).

Cada time já sabe qual caminho tem de percorrer se quiser chegar até a final da Libertadores este ano. Isso porque a Conmebol determinou no último sorteio da competição o chaveamento completo do mata-mata.

De um lado estão Athletico PR, Libertad, Fortaleza, Estudiantes, Atlético MG, Emelec, Cerro Porteño e Palmeiras. Do outro lado jogam Tolima, Flamengo, Corinthians, Boca Juniors, Vélez, River Plate, Talleres e Colón.

O Corinthians espera o resultado entre Tolima e Flamengo. Enquanto isso, se mantém focado em outras competições como Copa do Brasil e Brasileirão.

Com a forte presença de brasileiros, existe até mesmo a possibilidade de uma final brasileira, como foi ano passado com Flamengo e Palmeiras, resultando no bicampeonato do Verdão.

Desempenho do Corinthians na Libertadores 2022

Integrando o grupo E, o Corinthians terminou em segundo lugar com 9 pontos, colecionando duas vitórias, três empates e uma derrota, atrás apenas do Boca Juniors. O grupo tinha Corinthians, Boca Juniors, Deportivo Cali e Always Ready.

O Timão estreou com derrota para o Always Ready, jogando na altitude da Bolívia. Depois, emendou a sequência de vitórias contra o Deportivo Cali e Boca Juniors. Daí, da quarta até a sexta rodada só empatou contra o Deportivo Cali, Boca e Always.

Classificado nas oitavas de final, era a hora de saber o caminho do Timão no mata-mata. Como o sorteio da Conmebol não tem restrições, o clube alvinegro enfrentaria o Boca novamente.

No primeiro jogo, empate em 0 x 0 na capital paulista. Na volta, novamente o empate sem diferença no placar levando para a disputa de pênaltis. Cássio mais uma vez brilhou, com o placar de 5×6 e a classificação do Timão.

Always Ready 2 x 0 Corinthians

Corinthians 1 x 0 Deportivo Cali

Corinthians 2 x 0 Boca Juniors

Deportivo Cali 0 x 0 Corinthians

Boca Juniors 1 x 1 Corinthians

Corinthians 1 x 1 Always Ready

Corinthians 0 x 0 Boca Juniors

Boca Juniors 0 x Corinthians (5×6 pênaltis)

Onde assistir as quartas da Libertadores 2022?

O próximo jogo do Corinthians na Libertadores e todos os outros das quartas são transmitidos pelos canais SBT, ESPN e Conmebol TV, além do site do SBT e o Star +.

Pela televisão aberta, o canal do SBT é o grande responsável por transmitir cada emoção dos confrontos sem cobrar nada do torcedor. Sempre às terças, a emissora exibe a rodada decisiva. Além disso, o site do canal retransmite as imagens do jogo no site (www.sbt.com.br) totalmente de graça.

Pela TV paga, os canais da Conmebol TV e da ESPN transmitem as partidas da Libertadores. O torcedor deve obter cada uma delas em sua programação.

Online, o streaming Star + é o grande responsável, disponível apenas no aplicativo para celular, tablet, computador e na própria smart TV.