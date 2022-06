Próximo jogo do Palmeiras na Libertadores 2022: tudo sobre as oitavas

Favorito nas três competições que disputa na temporada, o torcedor já planeja saber quando será o próximo jogo do Palmeiras na Libertadores. Até o confronto sul-americano, a sequência do Verdão inclui clássico na Copa do Brasil e duelos com grandes adversários no Brasileirão.

Se você, torcedor alviverde, quer ficar por dentro de todos os passos do seu clube do coração, fique por dentro no texto a seguir sobre a passagem do Palmeiras na Libertadores.

Qual é o próximo jogo do Palmeiras na Libertadores?

O próximo jogo do Palmeiras na Libertadores é contra o Cerro Porteño, pelo confronto de ida nas oitavas de final, marcado para quarta-feira, 29 de junho, a partir das 19h (Horário de Brasília).

Como o alviverde terminou a fase de grupos na liderança do grupo A, ganhou o direito de decidir a partida de volta em casa, no Allianz Parque, capital paulista.

O primeiro compromisso acontece no Estádio General Pablo Rojas, na cidade de Assunção, no Paraguai. A torcida paraguaia promete lotar o local em apoio ao clube. A transmissão vai ser da Conmebol TV, plataforma exclusiva da entidade de futebol disponível somente em operadoras por assinatura.

Confira a programação completa do próximo jogo do Palmeiras na Libertadores.

Cerro Porteño x Palmeiras (JOGO DE IDA)

Data: Quarta-feira, 29/06

Horário 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai

Onde assistir: Conmebol TV

Como está o Palmeiras no Brasileirão?

Com 25 pontos, o Palmeiras é o atual líder do Campeonato Brasileiro na Série A. Com vantagem no saldo de gols com relação ao Corinthians, segundo colocado na tabela, o alviverde se mantém na primeira posição com folga até a décima terceira rodada da competição.

Com sete vitórias, quatro empates e uma derrota apenas (para o Ceará), o clube treinador por Abel Ferreira segue como o grande favorito na disputa.

Palmeiras na Copa do Brasil

O Palmeiras estreou na terceira fase da competição este ano.

Enfrentando o Juazeirense, venceu o primeiro jogo por 2 x 1, enquanto a volta ganhou sob o mesmo placar para se garantir nas oitavas de final.

O sorteio da CBF definiu que o clube verde enfrentaria o São Paulo nas oitavas, mata-mata disputado em duas mãos na temporada. Após o sorteio do mando de campo, ficou definido que o Verdão também vai decidir em casa.

