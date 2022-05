Qual canal vai passar o jogo do América MG x Atlético MG e horário hoje

Alerta de clássico mineiro na Libertadores! Nesta terça-feira, América MG e Atlético MG disputam a quarta rodada do grupo D a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Para não perder nenhum lance e ficar por dentro dos detalhes, saiba em qual canal vai passar o jogo do América MG x Atlético MG hoje ao vivo.

Horário do jogo do América MG e Atlético MG hoje

Nesta terça-feira, 3 de maio de 2022, o jogo do América e Atlético vai começar às 21h30, pelo horário de Brasília, no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

A transmissão para todos os estados do Brasil vai começar a partir das nove e meia da noite, com exceção dos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, Amazonas, Roraima e Rondônia, com uma hora ou mais a menos.

O Independência, localizado na cidade de Belo Horizonte, tem capacidade para 23 mil torcedores, com a expectativa de casa cheia nesta terça para o clássico mineiro.

Qual canal vai passar o jogo do América MG x Atlético MG hoje?

O jogo do América MG e Atlético MG hoje vai passar ao vivo no SBT, ESPN e Star +, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Pela TV aberta, o canal do SBT transmite o jogo para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo ao vivo, com narração de Silva Júnior, com comentários de Bob Faria e Mancini.

O site do SBT também é uma opção para assistir ao vivo e totalmente de graça.

Em operadoras por assinatura, a ESPN é a grande responsável por transmitir ao vivo a partida da Libertadores nesta terça. Basta sintonizar o canal principal da emissora e curtir o clássico.

De maneira online, o streaming Star+, da Disney, é quem passa as imagens do jogo tanto pelo aplicativo no celular, tablet, computador ou na SmarTV.

Data: 03/05/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte, Brasil

Onde assistir: SBT (MG e ES), ESPN e Star+

América MG e Atlético MG na Libertadores de 2022

Pela primeira vez em sua história, o América joga a Libertadores. Porém, a campanha não vem sendo como o torcedor americano esperava. O time ainda não venceu, além de ocupar a lanterna do grupo C com apenas 1 ponto, ao empatar com o Galo. Por isso, o Coelho vai aproveitar a casa cheia para ir para cima do rival e buscar os três pontos custe o que custar.

Do outro lado, o Atlético tem a possibilidade de assumir a liderança do grupo se vencer o seu confronto e o Independiente del Valle tropeçar. O time comandado por Antonio Mohamed coleciona 5 pontos depois de ganhar 1 partida e empatar outras 2 na Libertadores. No fim de semana pelo Brasileirão, empatou com o Goiás fora de casa.

Prováveis escalações América MG x Atlético MG hoje:

Escalação do América MG: Jaílson; Patric, Iago Maidana, Eder, João Paulo; Lucas Kal, Pedrinho, Juninho, Alê; Felipe Azevedo e Paulinho. Técnico: Vagner Mancini

Escalação do Atlético MG: Everson; Junior Alonso, Guilherme Arana, Réver, Nathan; Allan, Jair, Nacho, Zaracho; Ademir e Hulk. Técnico. Antonio Mohamed

Últimos jogos de América x Atlético MG

Atlético 1 x 1 América (Libertadores)

América 0 x 2 América (Campeonato Mineiro)

Atlético 1 x 0 América (Brasileirão)

Confira como foi o último jogo entre os times na Libertadores.