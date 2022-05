Confira onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje. Foto: Reprodução / Cesar Greco / Palmeiras

Equipe alviverde, já classificada para as oitavas, enfrenta o Emelec apenas para garantir outro resultado positivo na competição

Qual canal vai passar o jogo do Palmeiras hoje na Libertadores – 5ª rodada

Já garantido nas oitavas de final da Libertadores, o Palmeiras entra em campo contra o Emelec nesta quarta-feira, 18 de maio, pela penúltima rodada do grupo A, a partir das 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, na capital paulista. Para não perder nenhum lance, saiba em qual canal vai passar o jogo do Palmeiras hoje.

Qual canal vai passar o jogo do Palmeiras hoje ao vivo

Em qual canal vai passar o jogo do Palmeiras hoje vai ser no ESPN e Star +, a partir das 19h, pelo horário de Brasília na Libertadores.

Disponível apenas na TV por assinatura, o canal da ESPN exibe o confronto do Palmeiras hoje na Libertadores para todo o Brasil ao vivo. O torcedor deve sintonizar o televisor na emissora e acompanhar os melhores lances.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming por assinatura, que disponibiliza as imagens do canal para os assinantes. A plataforma está disponível para celular, tablets, computador e até na smart TV.

Informações do jogo Palmeiras x Emelec hoje:

Data: 18/05/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Arbitragem: Nicolas Gamboa (Chile)

Onde assistir: ESPN e Star +

Escalação do jogo do Palmeiras hoje:

Como já está classificado, o técnico Abel Ferreira deve optar por um time misto nesta quarta-feira. Luan, Jailson, Gabriel Veron, Piquerez e Mayke são desfalques.

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Jorge, Gustavo Gómez; Danilo, Atuesta, Gustavo Scarpa; Breno Lopes, Wesley e Rafael Navarro. Técnico: Abel Ferreira

Os visitantes não poderão contar com Pitton, Mejía, Rojas e Leguizamón.

Escalação do Emelec: Ortíz; Caicedo, Guevara Chávez, Quintero, Carabali; Cevallos, Arroyo, Rodríguez, Rojas; Cabeza e Zapata. Técnico: Ismael Rescalvo

Palmeiras e Emelec na Libertadores

Já garantido na próxima fase da Libertadores, o Palmeiras apenas cumpre tabela nesta quarta-feira pelo grupo A da competição. Com 12 pontos, o time alviverde venceu os quatro jogos que disputou até aqui e quer se manter dessa maneira. Por isso, mesmo com time misto, o elenco de Abel Ferreira vai buscar a vitória para fechar o ciclo no verde.

Enquanto isso, o Emelec vem na segunda posição com 5 pontos, ou seja, corre atrás da segunda vaga até a próxima fase da competição. Com apenas um ponto a mais que os rivais, o elenco equatoriano espera um tropeço do Deportivo Táchira também nesta rodada.

Último jogo Palmeiras e Emelec

Realizado em 27 de abril de 2022, na temporada atual, o último jogo entre Palmeiras e Emelec foi válido pela terceira rodada da Libertadores no grupo A, pela primeira fase

Por 3 x 1, o grupo palmeirense levou a melhor com gols de Rony, Gabriel Veron e Breno Lopes. Já Rojas descontou enquanto jogava em casa.

Confira no vídeo a seguir como foram os melhores momentos.