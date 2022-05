Que horas é o jogo do Flamengo hoje na Libertadores e onde assistir

Confira as informações do jogo do Flamengo hoje. Foto: Reprodução / Marcelo Cortes / CRF

Valendo a classificação antecipada para as oitavas de final na Libertadores, o Flamengo vai até a Argentina nesta quarta-feira para enfrentar o Talleres, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba. A partida é válida pela quarta rodada do grupo H e tem transmissão ao vivo. Confira a seguir onde assistir e que horas é o jogo do Flamengo hoje.

Que horas é o jogo do Flamengo hoje na Libertadores?

Quarta-feira, 4 de maio de 2022, o jogo do Flamengo hoje na Libertadores vai começar às 19h, pelo horário de Brasília, direto de Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina.

A transmissão no Brasil tem o mesmo horário que na Argentina, sem fuso ou diferença já que os dois países tem o mesmo horário.

O Estádio Mario Alberto Kempes tem capacidade para receber 57 mil torcedores, prometendo grande festa nesta quarta em confronto importante na Libertadores, tanto para os anfitriões como os visitantes.

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo hoje vai passar ao vivo no canal ESPN, Facebook Watch e Star +, a partir das 19h, pelo horário de Brasília na Libertadores.

Com exclusividade, a partida será transmitida somente pelo canal da ESPN nesta quarta. Isso porque a emissora tem os direitos de transmissão da Libertadores e passa para todo o Brasil, disponível na TV paga.

A narração vai ser de Paulo Andrade com comentário de Zinho, Gian Oddi e Carlos Eugênio Simon.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming, disponível apenas assinantes, pode ser encontrado no site (www.starplus.com), ou através do aplicativo para celular, tablet e até smart TV.

Para acompanhar de graça, o Facebook Watch transmite ao vivo através da rede social o jogo do Flamengo hoje.

Data: 04/05/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina.

Onde assistir: ESPN, Star + e Facebook Watch

Talleres e Flamengo na Libertadores 2022

Ocupando a vice-liderança do grupo H na Libertadores com 6 pontos, o Talleres vai contar com o apoio da torcida em casa para levantar o clube até garantir a vitória. O time argentino precisa dos três pontos para empatar a pontuação com o Flamengo, buscando a vantagem e quem sabe até mesmo a liderança, se descontar a diferença do saldo de gols.

Do outro lado, o Flamengo tem 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores. Os comandados de Paulo Sousa podem se classificar para as oitavas de final de maneira antecipada se vencerem o jogo desta quarta-feira na Argentina. Com 9 pontos, venceram os três confrontos até aqui.

Escalações de Talleres x Flamengo:

Provável escalação de Talleres: Herrera; Benavídez, Catalán, Pérez, Díaz; Méndez, Villagra, Valoyes, Santos; Fértoli e Girotti. Técnico: Pedro Caixinha

Provável escalação de Flamengo: Santos; Filipe Luís, Pablo, Willian Arão, Isla; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa

Confira como foi o último jogo entre os times na Libertadores.