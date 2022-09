Confira quem vai ser o adversário na final do Athletico. Foto: Reprodução / José Tramontin/athletico.com.br

Equipe venceu o Palmeiras na partida da semifinal nesta quarta-feira, 6 de setembro, no Allianz Parque

Pode comemorar torcedor, porque o Athletico está na final da Libertadores 2022! Na semifinal, o elenco alviverde superou o Palmeiras por 3 x 2 no agregado, garantindo o passaporte até a decisão da temporada. Agora, o torcedor quer saber quem o Athletico PR vai enfrentar na final da Libertadores.

Quem o Palmeiras vai enfrentar na final da Libertadores?

Quem o Athletico PR vai enfrentar na final da Libertadores 2022 vai ser Flamengo ou Vélez Sarsfield. A decisão sai amanhã, na partida de volta na semifinal entre os dois times, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Depois de 17 anos, o Furacão está em uma final de Libertadores. O elenco paranaense busca o primeiro título da sua história, pronto para fazer história. Na temporada passada, foi campeão da Copa Sul-Americana.

Para chegar até aqui, o elenco paranaense terminou em segundo lugar no grupo B com 10 pontos, conquistados em três vitórias, um empate e duas derrotas. Pelas oitavas de final venceu o Libertad em 3 x 2, no agregado. Nas quartas de final o Athletico venceu o Estudiantes em 1 x 0 e, por isso, se garantiu na semifinal.

Pela semifinal, venceu a primeira partida em 1 x 0. Na volta, venceu de virada por 3 x 2 no agregado.

SEMIFINAL (Jogo de ida):

Athletico PR 1 x 0 Palmeiras

Vélez 0 x 4 Palmeiras

SEMIFINAL (Jogo de volta): – quem o Athletico PR vai enfrentar na final da Libertadores

Palmeiras 2 x 2 Athletico PR

Flamengo x Vélez – Quarta-feira, 07/09 às 21h30

Quando vai ser a final da Libertadores 2022?

A final da Libertadores 2022 está marcada para sábado, 29 de outubro, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador. A Conmebol ainda vai definir qual será o horário da decisão.

Os dois sortudos vão disputar a grande final da Libertadores em partida única, ou seja, quem vencer a partida será o grande campeão da edição. Isso acontece desde 2019, quando River Plate e Flamengo jogaram pelo título em Lima, no Peru, com vitória do elenco carioca em 2 x 1.

Em caso de empate, a prorrogação será iniciada. Mas se nada mudar até o minuto final do tempo extra, ai a disputa de pênaltis é quem decide o vencedor.

O Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, pode receber até 59 mil pessoas. Ele foi inaugurado no ano de 1987, sendo hoje o maior estádio do país, conhecido como a casa do Barcelona de Guayaquil.

SEMIFINAL: 06 e 07 de setembro

FINAL: 29 de outubro

Premiação da Libertadores 2022

Além de levar para casa o título de melhor equipe sul-americana da temporada e a bela taça em prata, o campeão da Libertadores em 2022 também vai embolsar 16 milhões de dólares, ou R$ 82,7 milhões na cotação de setembro.

No início de setembro, a Conmebol acrescentou quase um milhão de dólares para a premiação da temporada, incluindo o valor do vencedor da edição. O número é maior do que o apresentado na temporada passada, onde o Palmeiras levantou o troféu ao vencer o Flamengo.

Assim como em outros torneis de futebol, cada vez que um time avança de fase na Libertadores ele ganha um valor como forma de recompensa da Conmebol.

Na grande final não poderia ser diferente. Para o vice-campeão, R$ 31 milhões serão destinados.

▪️ El incremento en los premios ha sido para todos los torneos, iniciando con la CONMEBOL @CopaAmerica Femenina y CONMEBOL @LibertadoresFEM. ▪️ Así como en la CONMEBOL @Libertadores y en la CONMEBOL @Sudamericana 2022. #CreeEnGrande — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 5, 2022

