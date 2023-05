Quem vai transmitir jogo do Corinthians hoje na Libertadores (24/05)

É dia de Corinthians na Libertadores! Prepare o coração torcedor, porque o Timão vai enfrentar o Argentinos Juniors, o líder do grupo E, na noite desta quarta-feira, 24 de maio, no Estádio Diego Armando Maradona. O jogo do Corinthians hoje começa às 21h30 e é válido pela quarta rodada.

Com sete pontos, o time argentino lidera o grupo. O Timão é o terceiro colocado com três pontos e só ganhou fora de casa, enquanto perdeu dois na Neo Química Arena.

Globo vai transmitir jogo do Corinthians hoje ao vivo?

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Corinthians na Libertadores nesta quarta-feira. O duelo estará disponível para os estados de SP, BA, MS, PR e RS de graça. O canal ESPN, na TV paga, também vai exibir o jogo de hoje.

Luis Roberto narra a partida ao lado dos comentaristas Caio Ribeiro e Ricardinho. O torcedor só precisa sintonizar a emissora e curtir ao vivo as emoções da Libertadores. O time paulista tem que ganhar fora de casa se quiser continuar vivo.

A ESPN só está disponível em operadoras de TV por assinatura. Paulo Andrade narra o jogo do Corinthians ao lado do comentarista Leonardo Bertozzi.

O torcedor também pode curtir as emoções do Timão na Libertadores pela internet. As plataformas Star Plus e GloboPlay disponibilizam as imagens do confrontos para quem é assinante.

Acesse o site de cada serviço de streaming e assine o pacote para ter acesso ao catálogo de filmes, séries e canais ao vivo nesta quarta-feira. É preciso pagar o valor por mês.

Data: 24 de maio de 2023

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires

Onde assistir jogo do Corinthians hoje: Globo, ESPN, Star Plus e GloboPlay

Classificação do grupo do Corinthians

Com sete pontos, o Argentinos Juniors continua na liderança do grupo E. O Independiente del Valle assumiu a segunda posição ao ganhar do Corinthians na última rodada, somando seis pontos.

O Corinthians é o terceiro com três pontos, enquanto o Liverpool do Uruguai segue com apenas um na lanterna do grupo. O resultado da quarta rodada pode embolar completamente a classificação do grupo E na Libertadores.

As quatro equipes jogam seis rodadas em pontos corridos. Cada vitória garante três pontos, enquanto o empate dá um aos dois lados. Os dois primeiros avançam para as oitavas de final, enquanto o terceiro vai para a segunda fase da Copa Sul-Americana.

GRUPO E

1 Argentinos Juniors – 7 pontos

2 Independiente del Valle – 6 pontos

3 Corinthians – 3 pontos

4 Liverpool – 1 ponto

Escalações de Argentinos Juniors x Corinthians

O técnico do Argentinos Juniors, Gabriel Milito, não terá Lucas Villalba, expulso na última rodada.

Para Vanderlei Luxemburgo, treinador do Corinthians, o meia Renato Augusto continua fora, assim como Cantillo que não aparece na lista de relacionados.

Argentinos Juniors: Martín Arias; Di Cesare, Torren, Mac Allister; Cabrera, Álan Rodriguez, Moyano, Montiel, Verón; Matilli e Ávalos.

Corinthians: Cássio; Fagner, Murilo, Gil, Matheus Bidu; Paulinho, Fausto Vera, Maycon; Adson, Yuri Alberto e Róger Guedes.

Os relacionados para a partida de amanhã, válida pela CONMEBOL Libertadores! 📋#VaiCorinthians pic.twitter.com/BhjT4z1DNm — Corinthians (@Corinthians) May 23, 2023

Leia também:

Quantas Libertadores o Corinthians tem?