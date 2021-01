River Plate x Palmeiras (5/1): veja onde assistir a semifinal da Libertadores

River Plate x Palmeiras abrem nesta terça-feira (5), a disputa das semifinais da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30, no estádio Libertadores da América, em Avellaneda. Logo depois do confronto de hoje, as equipes voltam a se enfrentar no dia 12, em São Paulo.

+ Semifinal contra o River Plate traz boa lembrança ao Palmeiras

Onde assistir River Plate x Palmeiras na Libertadores?

O confronto entre River Plate x Palmeiras pela Libertadores terá transmissão da TV aberta e fechada. Isso porque, o SBT transmite o confronto para todo o Brasil. Assim como, a TV Conmebol, a partir das 21h30.

Prováveis escalações

A equipe argentina tem um problema crônico na lateral esquerda. Com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, Fabrizio Angileri está fora do confronto de ida da semifinal. Para sua vaga, o técnico Marcelo Gallardo deve ter a disposição Milton Casco, que também estava machucado, mas deve ter condições para o jogo de hoje. No entanto, os problemas do River não param por ai. A equipe ainda torce pela recuperação de seu vice-artilheiro, Julián Álvarez. O atacante voltou a treinar no domingo, mas deve ficar no banco como opção para o ataque.

River Plate: Armani; Montiel, Rojas, Díaz e Casco; Nacho Fernández, Pérez e De La Cruz; Suárez, Borré e Carrascal.

No Palmeiras, Abel Ferreira segue sem as voltas de Felipe Melo, Wesley e Luan Silva (todos no departamento médico). No entanto, o treinador tem a volta do jovem Gabriel Veron, que trabalhou normalmente nos últimos dois dias.

Palmeiras: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Danilo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Rony e Luiz Adriano.

River Plate x Palmeiras: duelo dos melhores ataques

As River Plate x Palmeiras já se enfrentaram numa semifinal de Libertadores. O encontro aconteceu em 1999 e o Verdão levou a melhor, indo para a final contra o Deportivo Cáli, e ficando com o título.

Neste ano, as equipes voltam a se enfrentar, num duelo recheado de expectativas. River Plate e Palmeiras possuem os melhores ataques da competição. Enquanto os argentinos botaram 31 bolas para dentro, os brasileiros converteram 29.

🟢⚪️ O jogo perfeito! 🎙 Em novo PODCAST, @Alex10 relembra a noite em que acabou com o @RiverPlate numa semifinal de #Libertadores. Agora, o duelo se repete para o @Palmeiras. Ouça as histórias e análises do ídolo, agora técnico! @AmstelBrasil https://t.co/5mCfTpvxZg pic.twitter.com/3JAhiYSJUR — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) January 4, 2021

Outro jogos

Além de River Plate x Palmeiras, do outro lado da chave, Boca Junior e Santos decidem a outra vaga à final da Libertadores. As equipes se enfrentam nesta quarta (6), às 21h30, no Bombonera.

