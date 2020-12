Semifinal contra o River Plate traz boa lembrança ao Palmeiras

No dia 26 de maio de 1999, Palmeiras e River Plate se enfrentaram pela última vez na Libertadores. Duas décadas depois, os gigantes voltam a se encontrar pelo torneio continental. E assim como há 21 anos, o duelo vale uma vaga na final da competição.

Naquele dia, o estádio Palestra Itália recebeu 32 mil torcedores que guardam na memória uma exibição de gala do camisa 10 Alex. O Palmeiras havia perdido para o River Plate no jogo de ida por 1 a 0. Em desvantagem, o time de Felipão partiu com tudo para o ataque desde os primeiros minutos.

Palmeiras x River: o último duelo

O gol saiu logo aos 16 do primeiro tempo, com Alex recebendo passe de Zinho para abrir o placar. Dois minutos depois, o zagueiro Roque Júnior completou de cabeça um cruzamento de Oséas e deixou o Palmeiras com a mão na vaga.

Precisando de um gol para assegurar a classificação, o River Plate melhorou no segundo tempo da semifinal contra o Palmeiras. Aliás, o meia armador do time argentino era Marcelo Gallardo, hoje técnico dos Millonarios. Ele era exímio cobrador de falta, e exigiu uma boa defesa do goleiro Marcos naquela partida.

Depois de passar sufoco, os palmeirenses que lotaram o Palestra Itália enfim soltaram o grito da classificação quando Alex marcou um golaço por cobertura aos 42 minutos do segundo tempo, selando a vitória por 3 a 0. O lance coroava uma das melhores partidas dele com a camisa do Palmeiras e colocava o time paulista na final da Libertadores.

Após eliminar o River Plate com uma atuação dominante em casa, o Palmeiras passou mais trabalho contra o Deportivo Cali na decisão. O título só veio na decisão por pênaltis. Foi a primeira e última conquista alviverde na Libertadores. No ano seguinte, o time paulista voltou à final da competição, mas perdeu para o Boca Juniors nos pênaltis.

Retrospecto entre Palmeiras e River

O encontro com o River Plate pode trazer boas lembranças ao Palmeiras, mas o retrospecto é favorável aos argentinos. Em 12 jogos, o alviverde perdeu seis, empatou três e venceu apenas três. Pela Libertadores, no entanto, o único duelo foi o de 1999, que marcou a arrancada dos paulistas rumo ao título.

Depois daquela semifinal, Palmeiras e River voltariam a se enfrentar outras quatro vezes, mas pela Copa Mercosul. Também em 1999, o alviverde repetiu o placar de 3 a 0 em casa. As outras três partidas terminaram empatadas.

O primeiro encontro entre os dois times aconteceu em 1935, para um amistoso vencido pelos argentinos. O River voltou a superar o Palmeiras na Taça do Atlântico de 1947, assim como em outros três amistosos.

Por outro lado, em jogos oficiais de competições recentes, o Palmeiras tem levado a melhor sobre o River. Afinal, só perdeu no jogo de ida da semifinal da Libertadores de 1999. Ainda assim, conseguiu vencer o confronto e avançar para a final.

Semifinais da Libertadores 2020

Para repetir o feito de 1999 e derrotar o River Plate rumo à final da Libertadores, o Palmeiras terá a dura missão de parar um time entrosado, embalado e com uma camisa muito pesada. Afinal, a equipe de Marcelo Gallardo tem ficado entre as quatro melhores da América desde 2017. Em 2018, aliás, conquistou o título sobre o rival Boca Juniors. Em 2019, voltou à final, mas perdeu para o Flamengo com uma virada no fim do jogo.

O jogo de ida entre Palmeiras e River Plate está marcado para o dia 5 de janeiro, às 21h30. A partida vai acontecer no estádio Doble Visera, em Avellaneda, região metropolitana de Buenos Aires. A volta será no Allianz Parque, no dia 12 de janeiro, às 21h30.

O vencedor de Palmeiras e River Plate enfrenta Boca Juniors ou Santos. Assim, há a dupla possibilidade de um clássico nacional na final da Libertadores. Ou então um confronto Brasil x Argentina.

O duelo entre Palmeiras e River terá transmissão pelo SBT na TV aberta, além da Conmebol TV, serviço pago na TV fechada. Já a semifinal entre Boca Juniors e Santos é exclusiva do Fox Sports.