Playoffs da NFL: saiba quais serão os confrontos e datas dos jogos

A NFL realizou a última rodada da temporada regular neste domingo (3), e definiu os jogos de playoffs da temporada 2020/21. Logo depois da conclusão das partidas, foram preenchidas as sete últimas vagas aos playoffs, decidiu-se quem folga na primeira rodada e os seis confronto da rodada de Wlid Card.

Diferentemente dos anos anteriores, a partir desta temporada, 14 franquias avançam aos jogos de playoffs da NFL. Até a competição passada, apenas 12 equipes passavam de fase. No entanto, a organização decidiu aumentar o número de jogos da pós-temporada.

+ Super Bowl 2021: data, local e os favoritos para a decisão da NFL

Confira quem avançou aos playoffs da NFL

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Pela AFC, classificaram-se:

Kansas City Chiefs (1º)

Buffalo Bills (2º)

Pittsburgh Steelers (3º)

Tennessee Titans (4º)

Baltimore Ravens (5º)

Cleveland Browns (6º)

Indianapolis Colts (7º)

No entanto, pela NFC avançaram:

Green Bay Packers (1º)

New Orleans Saints (2º)

Seattle Seahawks (3º)

Washington (4º)

Tampa Bay Buccaneers (5º)

Los Angeles Rams (6º)

Chicago Bears (7º)

Confira as datas e horários dos jogos de playoffs da NFL:

Sábado (9/1):

15h05 – Buffalo Bills (2) x Indianapolis Colts (7) – Conferência Americana

18h40 – Seattle Seahawks (3) x Los Angeles Rams (6) – Conferência Nacional

22h15 – Washington (4) x Tampa Bay Buccaneers (5) – Conferência Nacional

Domingo (10/1):

15h – Tennessee Titans (4) x Baltimore Ravens (5) – Conferência Americana

18h40 – New Orleans Saints (2) x Chicago Bears (7) – Conferência Nacional

22h15 – Pittsburgh Steelers (3) x Cleveland Browns (6) – Conferência Americana

Vale lembrar que tanto Chiefs quantos Packers possuem as melhores campanhas, então folgam na primeira rodada da pós-temporada.

Onde assistir os jogos dos playoffs da NFL ?

No Brasil, a ESPN possui os direitos de transmissão do futebol americano. Por isso, a emissora exibirá os confrontos da pós-temporada. Assim como, também transmitirá as partidas pelo ESPN App.

Patriots fora da pós-temporada

Após 11 anos consecutivos marcando presença na pós temporada do futebol americano, o New England Patriots não jogará os playoffs. Entretanto, o fato ocorre justamente no primeiro ano da franquia sem seu histórico quaterback, Tom Brady, que foi para o Tampa Bay Buccaneers.

A eliminação ocorreu de forma precoce, então com duas rodadas de antecedência ao término da temporada regular. Escolhido para substituir Tom, o QB Cam Newton não rendeu o que se esperava, e tem futuro incerto na equipe. Os Patriots ainda sofreram com a ausência do wide receiver, Julian Edelman, que sofreu uma lesão e desfalcou o time desde a rodada 7. Mas, além disso, a equipe do treinador Bill Belichick foi a que mais teve ausências por conta da Coivd-19. Devido à pandemia, oito atletas então decidiram não jogar a temporada.