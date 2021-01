Santos x Boca Juniors: quem leva vantagem no retrospecto?

O clássico entre Santos e Boca Juniors é um dos mais tradicionais do futebol sul-americano, pois já decidiu a Libertadores duas vezes e reúne nove títulos da competição.

Tricampeão, o alvinegro praiano tem a chance de se tornar o time brasileiro com mais conquistas da América. Já os argentinos buscam o sétimo troféu do torneio.

Finais entre Santos e Boca Juniors

A semifinal da Libertadores 2020 será o terceiro encontro entre Santos e Boca Juniors na competição. Os dois duelos anteriores, aliás, valeram o título. Em 1963, o time de Pelé, Pepe, Mengálvio e Coutinho venceu o time argentino duas vezes para se sagrar bicampeão continental.

No jogo de ida, na Vila Belmiro, o Santos fez três gols em menos de 30 minutos, mas o Boca reagiu e diminuiu para 3 a 2. Na volta, em Buenos Aires, o Peixe venceu por 2 a 1 de virada, com gols de Coutinho e Pelé, e levantou a taça diante de 50 mil torcedores na Bombonera.

Quarenta anos depois, Santos e Boca Juniors voltaram a se enfrentar em uma final de Libertadores. No entanto, foi a vez dos argentinos vencerem os dois jogos. A final de 2003, portanto, foi o último confronto entre os dois clubes.

Mesmo com o time dos Meninos da Vila comandados por Diego e Robinho, o alvinegro não resistiu ao elenco argentino que tinha nomes como Carlos Tévez, Delgado e Guillermo Schelotto. Assim, o Boca venceu por 2 a 0 na Bombonera e ainda fez 3 a 1 no jogo de volta na Vila Belmiro. Carlitos, aliás, vai reencontrar o Santos na semifinal de 2020.

Santos x Boca Juniors: quem é freguês?

Em duelos eliminatórios de Libertadores, portanto, Santos e Boca Juniors estão empatados com uma vitória para cada lado. Mas, na soma de todos os 12 jogos entre os dois times ao longo da história, o alvinegro praiano leva vantagem.

Fora os encontros decisivos em finais de Libertadores, Santos e Boca também disputaram amistosos e partidas válidas por torneios de exibição. Assim, ao todo, o Peixe soma seis vitórias e quatro derrotas contra os xeneizes, além de dois empates.

Além disso, o Santos leva vantagem no retrospecto geral contra times argentinos. Segundo dados da Gazeta Esportiva, o alvinegro enfrentou os hermanos em 102 jogos, com 54 vitórias, 20 empates e 28 derrotas.

Semifinais da Libertadores 2020

Na terça-feira, às 21h30, o River Plate recebe o Palmeiras na abertura das semifinais da Libertadores 2020, com SBT. Na quarta, às 19h15, será a vez de Boca Juniors e Santos se enfrentaram na Bombonera. A partida terá transmissão exclusiva do canal Fox Sports.

Os vencedores das semifinais se encaram na decisão em jogo único marcada para o dia 23 de janeiro, no Maracanã. Assim, a final poderá ter um clássico portenho, um encontro entre rivais paulistas ou mais um duelo Brasil x Argentina.

Aliás, a poucos dias da semifinal, Boca Juniors e River Plate se enfrentaram pela Copa Diego Maradona e empataram por 2 a 2. O jogo foi pegado e disputado, e o Boca perdeu o volante titular Campuzano por lesão. Por outro lado, o meia Diego “Pulpo” González voltou a ser relacionado após se recuperar de uma contusão na coxa.

Já o Santos viajou com o time completo, mesmo após a venda de Lucas Veríssimo para o Benfica. Afinal, o zagueiro só viaja para Portugal depois da participação do Peixe na Libertadores. A única dúvida do técnico Cuca é a possível entrada do volante Sandry para reforçar a marcação do Santos contra o Boca Juniors na Bombonera. Assim, a provável escalação é a seguinte: John, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca e Soteldo (Sandry); Marinho, Lucas Braga (Sandry) e Kaio Jorge.