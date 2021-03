Santos x Deportivo Lara: onde assistir ao vivo a Libertadores

O Santos será o primeiro brasileiro a entrar em campo na Copa Libertadores 2021. Isso porque o Peixe encara o Deportivo Lara, nesta terça-feira (9), às 19h15, pelo jogo de ida da fase 2 da pré-libertadores. Atual vice-campeão do torneio, a equipe santista então não conseguiu a vaga direta à fase de grupo e terá que disputar a etapa preliminar. Ademais, veja onde assistir Santos x Deportivo Lara ao vivo.

Santos x Deportivo Lara: onde assistir?

onde assistir Santos x Deportivo Lara: FOX Sports

O primeiro confronto do Peixe então na Copa Libertadores 2021 não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o FOX Sports exibe a partida ao vivo, a partir das 19h15.

Quais são os canais da Fox Sports?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

CLARO/NET TV HD: 573

VIVO TV HD: 573

TELECOM: 206

BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

SKY HD: 594

CLARO TV: 73

CLARO TV HD: 573

VIVO TV: 465

VIVO TV HD: 876

OI TV HD: 163

Como Santos e Deportivo Lara chegam ao jogo?

Atual vice-campeão, o Santos terá que jogar então a fase preliminar da Libertadores. Isso porque sem o título do torneio continental e em oitavo no Campeonato Brasileiro, o Peixe não conseguiu a vaga direta à fase de grupos. Diferentemente da equipe que perdeu a final para o Palmeiras, o Alvinegro não tem mais Cuca no comando técnico. Agora, o clube é treinado pelo então argentino Ariel Holan, que já terá uma semana decisiva.

Logo depois de sofrer uma goleada de 4 a 0 para o rival São Paulo, a equipe santista busca a vitória no jogo de ida em casa, para conseguir a vantagem para a volta.

Do outro lado, os venezuelanos não jogam uma partida oficial desde o ano passado. A última vez que o Deportivo Lara entrou em campo foi em 15 de dezembro de 2020 na vitória por 1 a 0 diante do Caracas, na então disputa pelo terceiro lugar do campeonato nacional.

Prováveis escalações do jogo

A provável escalação do Santos tem: John (João Paulo); Sandro, Luiz Felipe (Kaiky), Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Gabriel Pirani (Bruno Marques); Lucas Braga, Jean Mota e Soteldo.

A provável escalação do Deportivo Lara tem: Ángel Gabriel; Jean Feanco, Henry Alcides, Christopher; Jesús; Juan, Daniel José, Luiz Crueil; Jefre Vargas, Freddy Vargas e Telasco José

Onde será Santos x Deportivo Lara?

A partida entre as equipes será realizada então na Vila Belmiro, nesta terça (9). No entanto, a volta será na Venezuela, no Estádio Olímpico de la Universidad Central, dia 16 de março.

